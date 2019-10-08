Son olarak A Milli Takımımızda görev alan Mircea Lucescu, Dinamo Moskova ile görüşüyor. Deneyimli teknik adamın menajerlik görevini yürüten Arkady Zaporozhanu, Dinamo Moskova'nın Lucescu'yu istediğini söyledi.

Zaporozhanu, "Dinamo Moskova, Mircea Lucescu'yu istediğini iletti ve biz de olumlu olabileceğini söyledik. Kulüple ilk görüşmeleri yaptık. Lucescu, Rus futbolunda intikam istiyor ama iyi açıdan. Zenit'te olanlar olağan dışıydı" ifadelerini kullandı.

74 yaşındaki Lucescu'nun Rus ekibinin başına geçmeye hazır olduğunu söyleyen menajer, deneyimli hocanın yaşı konusunda bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Zaporozhanu, "Lucescu'nun Dinamo Moskova'nın başına geçme ihtimali ile ilgili bir şey söyleyemem ancak teklifi kabul etmeye hazır olduğunu söyleyebilirim. Yaş konusunda endişeye gerek yok, Yuri Semin bunun sorun yaratmayacağını gösterdi. Lucescu çalışmak için gerekli enerjiye sahip" dedi.

Mircea Lucescu, A Milli Takımımızın başına geçmeden önce 2016 ile 2017 yılları arasında Zenit'te görev alıyordu. 74 yaşındaki hoca o sezon Rus Ligi'ni 61 puan ile 3. sırada tamamlamıştı. 69 puanla da Spartak Moskova şampiyonluğunu ilan etmişti.

Şuan da Dinamo Moskova, Rusya Ligi'nde 12 hafta sonunda 10 puanla 15. sırada yer alıyor.



