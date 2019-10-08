​Mircea Lucescu geri dönüyor
SÜPER LİG

​Mircea Lucescu geri dönüyor

Mircea Lucescu Dinamo Moskova ile görüşüyor

A Milli Futbol Takımımızdan ayrıldıktan sonra hiçbir kulüpte görev almayan Mircea Lucescu yeniden antrenörlüğe dönüyor. Rumen hocanın menajeri Arkady Zaporozhanu yaptığı açıklamada, Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova ile görüştüklerini ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
Lucescu, Milli Takım'ın başında çıktığı 17 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alabilmiş ve 7 kez de mağlup olmuştu.

Lucescu, Milli Takım'ın başında çıktığı 17 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alabilmiş ve 7 kez de mağlup olmuştu.

Son olarak A Milli Takımımızda görev alan Mircea Lucescu, Dinamo Moskova ile görüşüyor. Deneyimli teknik adamın menajerlik görevini yürüten Arkady Zaporozhanu, Dinamo Moskova'nın Lucescu'yu istediğini söyledi.

Zaporozhanu, "Dinamo Moskova, Mircea Lucescu'yu istediğini iletti ve biz de olumlu olabileceğini söyledik. Kulüple ilk görüşmeleri yaptık. Lucescu, Rus futbolunda intikam istiyor ama iyi açıdan. Zenit'te olanlar olağan dışıydı" ifadelerini kullandı.

74 yaşındaki Lucescu'nun Rus ekibinin başına geçmeye hazır olduğunu söyleyen menajer, deneyimli hocanın yaşı konusunda bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Zaporozhanu, "Lucescu'nun Dinamo Moskova'nın başına geçme ihtimali ile ilgili bir şey söyleyemem ancak teklifi kabul etmeye hazır olduğunu söyleyebilirim. Yaş konusunda endişeye gerek yok, Yuri Semin bunun sorun yaratmayacağını gösterdi. Lucescu çalışmak için gerekli enerjiye sahip" dedi.

  • Mircea Lucescu, A Milli Takımımızın başına geçmeden önce 2016 ile 2017 yılları arasında Zenit'te görev alıyordu. 74 yaşındaki hoca o sezon Rus Ligi'ni 61 puan ile 3. sırada tamamlamıştı. 69 puanla da Spartak Moskova şampiyonluğunu ilan etmişti.
  • Şuan da Dinamo Moskova, Rusya Ligi'nde 12 hafta sonunda 10 puanla 15. sırada yer alıyor.


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