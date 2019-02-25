SÜPER LİG

Mitroglou ipten aldı

Galatasaray, teknik direktör krizini çözemeyen ve 7 oyuncusu eksik olan Akhisarspor karşısında ikinci yarısını tek devreye çevirdiği maçta kaleci Lukac ve direklere takıldı; uzatmalarda Kostas Mitroglou’nun attığı golle kazanıp şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında konuk ettiği Akhisarspor’u 90+5. dakikada Kostas Mitroglou’nun golüyle 1-0 mağlup etti. Puanını 45’e çıkartan Galatasaray, 51 puanla zirvede yer alan lider Başakşehir’i takibini sürdürdü. Teknik direktör krizi yaşayan ve 7 eksik futbolcuyla sarı-kırmızılı takım karşısına çıkan sonuncu Akhisarspor ise 18 puanda kaldı. Galatasaray, bu galibiyetle Süper Lig’de yenilmezlik serisini 9 maça çıkarırken, sahasındaki yenilmezlik serisi ise 31 maça yükseldi.

13. dakikada Onur’un sert şutunu Muslera son anda çeldi. 19’da Belhanda’nın sağdankullandığı frikikte Luyindama’nın kafa vuruşunu defans uzaklaştırdı. 22’de Feghouli’nin ortasını Mitroglou altı pas içerisinde tamamladı ancak kaleci Lukac’ı geçemedi. 48’de Mariano’nun çizgiye inerek içeri açtığı ortada Mitroglou’nun kafa vuruşu üstten auta gitti. 64’te çalımlarla rakip ceza sahası içerisine giren Feghouli, şutunda Lukac’ı geçemedi. 74’te Selçuk’un pasında Onyekuru’nun şutu önce kaleci sonra direğe çarparak kornere gitti. 89’da Belhanda’nın kullandığı korneri Luyindama havalandırırken Donk tamamladı ancak top kalecide kaldı. 90+4’te Selçuk İnan’ın uzun pasında savunma arkasına hareketlenen Donk ile kaleci Lukac, aynı anda topa hamle yaptı. Lukac’ın ıskaladığı topu Mitroglou ağlara gönderdi: 1-0.

Fırsatı değerlendirdim

G.Saray’ın devre arasında renklerine kattığı Kostas Mitroglou, ilk golünü attı. Süper Lig’de 3. maçına çıkan Yunan futbolcu, son dakikada attığı golle galibiyetin mimarı oldu. Mitroglou’nun golünden sonra sarı-kırmızılılar sahada büyük sevinç yaşarken, stat hoparlöründen Yunanca şarkı çalındı. Mitroglou, maçtan sonra tribünlere giderek “üçlü” çektirdi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Yunanlı golcü, “Uzun bir toptu. Donk’un hakkını yememek lazım. Güzel baskı yaptı. Kaleci hata yaptı. Fırsatı değerlendirdim ve aşırtma bir vuruşla gol yaptım. Gol olduğu için çok mutluyum. Golden sonra sevincimizi gördünüz. Çok büyük bir aileyiz. Golden sonra da bunu en iyi şekilde gösterdik. Önemli olan 3 puandı. Bunu başardık. Böyle maçlarda gol yememek, skoru 0’da tutmak çok önemliydi. Şampiyon olmak isteyen bir takım, bu tip maçlarda rakibe gol attırmamalı ve biz de bunu yaptık. Takımı tebrik ediyorum” dedi.

Mariano cezalı

G.Saray’da sarı kart gören Mariano Filho, cezalı duruma düştü. Süper Lig’de bu sezon 8. kez sarı kart gören Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımın 24. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayaacğı maçta forma giymeyecek.

Diagne kadroda yok

  • G.Saray, son Benfica maçına göre 2 değişiklikle Akhisar karşısına çıktı. Sakat Diagne ile yedeğe çekilen Donk’un yerine 149 gün sonra Emre Akbaba ve ilk kez Mitroglou 11’de oynadı
  • Galatasaray, son maçına göre kadroda Akhisarspor karşılaşmasında 2 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi’nde hafta içinde Benfica ile yaptığı maçta görev alan oyunculardan Diagne kadroda yer almazken, Donk ise yedeğe çekildi. Bu futbolcuların yerine Emre Akbaba ile Mitroglou ilk 11’de forma giydi. Mitroglou ayrıca ilk kez 11’de görev aldı. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Diagne, Fernando ve Linnes kadroda yer almadı. Akhisarspor maçının başlangıç kadrosunda yer alan Emre Akbaba, 149 gün sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Süper Lig’in 7. haftasında 28 Eylül 2018’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta ayak tarak kemiği kırılan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray’ın yaptığı son 27 resmi maçta 11’de görev alamamıştı. İlk yarıda oynayan Emre ikinci devre başında yerini Selçuk İnan’a bıraktı.
  • Saha zemini için özel önlem
  • G.Saray, Akhisar maçında İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışından iki takımın da etkilenmemesi için özel önlemler aldı. Bir gün öncesi kar yağışı henüz başlamadan tüm zemini branda ile kapatan sarı-kırmızılılar, maçın başlama düdüğünden bir kaç saat önce açtı. Ayrıca maç öncesi özel bir ekip tarafından çatıdaki karlar temizlendi.

Rıdvan Dilmen'den Akhisar yorumu: Büyüklerle oynasalar şampiyon olurlar
Rıdvan Dilmen'den Akhisar yorumu: Büyüklerle oynasalar şampiyon olurlar

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ve Başakşehir'in maçlarının devre arasında iki karşılaşma hakkında yorumlarda bulundu. Dilmen, Başakşehir maçının oynanmaması gerektiğini ifade ederken Galatasaray'ın rakibi Akhisarspor ile dikkat çekici açıklamalar yaptı.İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri;"İstanbul büyük bir şehir. Başakşehir ile Seyrantepe arasındaki iklim farkını görebiliyoruz. Tabii Galatasaray'ın aldığı tedbir de var. Başakşehir neden hazırlanmamış diyemem, orada iklim şartlar farklı. Mesela Olimpiyat Stadı'nda maçı yorumlamak bile zordu. Başakşehir maçında hiçbir şey anlamadım. Top nerede, çizgi nerede... Olumsuz hava şartlarında bir maç oynanıyor, düne göre sadece topun rengi değişmiş. Ertelenmeyi tartışırız ama Galatasaray doğru bir teknoloji ile önlemini almış, bu derslik bir şey." -"Akhisarspor, Play-Off senesindeki gibi sadece büyüklerle oynasa bu oyunla şampiyon olur. Oyun anlayışları, büyük takımlara ters geliyor. O kadar eksiklerine rağmen zaman zaman maça ortak oldular." -"Ben Başakşehir maçını oynatmazdım. 'Biz ne sahalarda oynadık' diyorlar ya, o doğru değildi, keşke oynatmasalardı. Kötüden örnek olmaz. Başakşehir zemini her türlü futbolcu sahası için tehlikeli. Başakşehir kollanıyor algısı altında ezildiler ve maçı oynattılar."

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