Monaco Falcao ile yeniden masada

Galatasaray’ın kadrosuna katmak için bir süredir uğraş verdiği Radamel Falcao’nun geleceği ile ilgili Fransız basınında şok bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Monaco, yıldız futbolcu ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı.

Fransız basını, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak için bir süredir çalıştığı Radamel Falcao için Monaco’nun sözleşme uzatma teklifi götürdüğünü yazdı. Galatasaray 33 yaşındaki yıldızın transferi için imkanları seferber etmiş ve oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı.

Falcao koptu geliyor Galatasaray’ın uznu zamandır transfer etmek için uğraş verdiği ve transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Radamel Falcao’da artık sona gelindi. Kolombiyalı futbolcu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulüp Monaco ile de anlaşma noktasına geldi. Geçtiğimiz gün menajer Ahmet Bulut ile birlikte Monaco’ya giden Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fransız ekibiyle 3 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde mutabakat sağladı. Ödeme planı ile ilgili son pürüzlerin halledilmesinin ardından ikilinin özel uçakla Falcao’yu İstanbul’a getirmesi bekleniyor. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Kolombiyalı yıldızın Galatasaray’dan bonuslarla birlikte senelik 7 milyon Euro civarında para kazanacağı öğrenildi. Yıllık 5.5 milyon Euro garanti para alacak olan Falcao’nun maç başı da 10 bin Euro kazanacağı kaydedildi. Galatasaray ayrıca Kolombiyalı yıldızı, Türk Telekom Stadı’nda görkemli bir törenle taraftara tanıtmanın hazırlıklarını yapıyor.GALATASARAY’DA OYNAMAK HEYECAN VERICI OLURGalatasaray’ın uzun süredir gündeminde yer alan ve transferi bitme noktasına gelen Radamel Falcao, Kolombiya basınına yaptığı açıklamada, “Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray’da oynamak heyecan verici olur. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi bu spora tutkulu olanlar için motive ediyor” dedi. Falcao sözlerini, “İmzalar atılmadıysa transfer tamamlanmamıştır. Monaco ile idmanlara çıktığım için olayın dışında kalmaya çalıştım. Avrupa’da savaşmak ve üst düzey futbol oynamaya devam etmek istiyorum” ifadeleriyle sürdürdü. Kolombiyalı yıldız futbolcunun, Galatasaray ile ilgili verdiği demecin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar gözünü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) çevirdi. Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ile birlikte yarın İstanbul’da olması beklenilen yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.461 maçta 271 gol 51 asistFutbol kariyerine Arjantin ekibi River Plate altyapısında başlayan Radamel Falcao, 2009 yılında Porto’ya transfer olarak Avrupa’ya ‘merhaba’ dedi. Portekiz ekibinde çıktığı 87 maçta 72 gol ve 17 asistlik mükemmel bir performans sergileyen Kolombiyalı oyuncu, 2011 yılında 40 milyon Euro’ya Atletico Madrid’e transfer oldu. İspanyol ekibinde de başarılı performansını sürdürüren Falcao, 91 maçta 70 gol ve 9 asist yaparak kariyerinin üçüncü transferini gerçekleştirdi. 2013 yılında Monaco, yıldız oyuncu için 43 milyon Euro öderken, 2014 yılında Manchester United, 2015 yılında ise Chelsea’ye kiraladı. Kariyerinde bir Fransa, 2 Portekiz lig şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Porto ve Atletico Madrid ile birer kez UEFA Avrupa Ligi’ni kazanma başarısı gösterdi. Kolombiyalı yıldız futbolcu geçen sezon ise Monaco formasıyla çıktığı 39 maçta 16 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Kolombiya Milli Takımı’nın formasını 81 kez giyen Falco, 31 gol ve 4 asistle oynadı. Yıldız futbolcu kariye boyunca 461 maçta 217 gol atarken, 51 de asist yaptı. Son prova Fiorentina ileGalatasaray, Süper Lig’in başlamasından hemen önce son hazırlık karşılaşmasına İtalya’da çıkıyor. 2018-2019 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun açılış karşılaşmasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, öncesinde bugün Fiorentina ile özel müsabakada karşı karşıya gelecek. İtalya’nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı’ndaki mücadele, bugün TSİ 22.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, yaz kamp döneminde oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet elde ederken, 2 de mağlubiyet aldı. Avusturya kampında Bordeaux’yu 3-1 mağlup eden Galatasaray, RB Leipzig’e 3-2, Augsburg’a da 4-1 yenildi. Sarı-kırmızılı takım, İstanbul’da karşı karşıya geldiği Panathinaikos’u 2-1 yendi.Jardim isyanlardaGalatasaray’ın kadrosuna katmaya çalıştığı Radamel Falcao’nun hocası Leonardo Jardim, Lyon maçı sonrası isyanda bulundu. Fransa Ligue 1’de Lyon’a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuşan Leonardo Jardim, “Hücum gücümüzde eksikler var. Bunu, yönetime çağrıda bulunmak için söylemiyorum. Durumu herkes zaten biliyor” diyerek Falcao’nun takımdan ayrılacağını işaret etti. Monaco’nun, Kolombiyalı golcünün yerine Wissam Ben Yedder, Mariano Diaz ve Edin Dzeko için girişimlerini sürdürdüğü belirtiliyor.Marcao'nun hesabı hacklendi

Son olarak Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve ünlü menajer Ahmet Bulut transferi bitirmek üzere Fransa’ya gitmişti.

Kolombiyalı futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.