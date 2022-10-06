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ÖZET | Monaco-Trabzonspor: 3-1

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Monaco'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bordo mavililerde 11. dakikada Maxi Gomez direkt kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Fransız ekibinin gollerini Ben Yedder (2) ve Disasi attı. Temsilcimizin tek golü Bakasetas'tan geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Monaco-Trabzonspor maç özeti ve golleri izle: Bakasetas gol izle
Monaco.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Monaco'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmadan dakikalar;

11. dakikada Gomez’in Camara’ya yaptığı hareketi VAR’dan izleyen hakem Giorgi Kruashvili, bordo-mavili oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

14. dakikada ceza sahası içinde Embolo’nun pasında kale sahasında topla buluşan Ben Yedder’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada Vanderson’un sağ taraftan kale sahasına yerden gönderdiği topa Embolo’nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

26. dakikada Camara’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Diatta’nın yakın mesafeden vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Bartra’nın ceza sahası içinde Vanderson’u düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ben Yedder, Uğurcan’ın solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

55. dakikada Monaco’nun kullandığı köşe atışında Embolo’nun arkaya aşırdığı topu iyi takip eden Disasi kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0

69. dakikada Golovin’in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.

71. dakikada Umut Bozok’un pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nübel’in solundan ağlarla buluştu. 3-1
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