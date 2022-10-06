ÖZET | Monaco-Trabzonspor: 3-1 Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Monaco'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bordo mavililerde 11. dakikada Maxi Gomez direkt kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Fransız ekibinin gollerini Ben Yedder (2) ve Disasi attı. Temsilcimizin tek golü Bakasetas'tan geldi.

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