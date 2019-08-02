Monaco'dan Falcao açıklaması!

Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan yıldız oyuncu Falcao hakkında açıklamalarda bulundu. Petrov, "Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli." ifadelerini kullandı.
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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Radamel Falcao için Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov'dan çok önemli açıklamalar geldi.
Ciddi bir teklif almadıkları sürece Falcao'yu takımda tutacaklarını belirten Petrov, "Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli. Falcao takımda kalırsa, herkes ona göre hareket eder, bir problem olacağını sanmıyorum. Diğer yandan menajeri Mendes'in Monaco ile yaptığı birçok iş var. Uzun zamandır bir işbirliği var. Hepimizin yapılan işlerde memnun kalması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Andre Silva transferinin olumsuz sonuçlandığını söyleyen Petrov, "Andre Silva transferi sakatlık nedeniyle değil, kulüpler arasındaki finansal anlaşmazlıklar nedeniyle olmadı. Şu anda bir görüşme yok, başka seçeneklere bakıyoruz." dedi.
Yıldız oyuncu Falcao'nun Galatasaray'ın kalecisi Muslera'yı takip etmesi taraftarları heyecanlandırdı.
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