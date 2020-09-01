Francisco Montero neden gözlük takıyor? İşte nedeni

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Francisco Montero’yu bir yıllığına kiraladı. İstanbul'a gelen oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.

Atletico Madrid altyapısında yetişti





İspanya Ümit Milli Takımı formasını da giymeye başlayan genç futbolcu, 1.85 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Atletico Madrid altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon gelişmesi için Deportivo’ya kiralanan Montero, ligde 30, Kral Kupası’nda da 1 mücadelede sahaya çıktı.

Maçlara gözlükle çıkıyor





İspanyol futbolcunun maçlarda ve idmanlarda neden gözlük taktığı merak konusu oldu. Genç oyuncunun 'Retina dekolmanı' olarak bilinen retinadaki yırtılma nedeniyle daha önce ameliyat edildiği ve bu nedenle tedbir amacıyla maçlara özel gözlükle çıktığı öğrenildi.





Edgar Davids gibi





Francisco Montero için taktığı gözlük nedeniyle Hollandalı efsane futbolcu Edgar Davids benzetmeleri yapılıyor. Davids de 'glukom' rahatsızlığı nedeniyle maçlara gözlükle çıkıyordu.

Retina dekolmanı nedir?

Retina dekolmanı, göz küresinin içini kaplayan ve görmeyi sağlayan sinir hücrelerinin oluşturduğu retina dokusunun bitişik olduğu besleyici dokudan ayrılmasıdır. Genellikle ani gelişir. Retina dekolmanı kısa sürede tedavi edilmezse, oksijensiz ve besinsiz kalan sinir hücreleri görme fonksiyonunu ve canlılığını kaybeder, kalıcı körlük meydana gelir.

Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz'in yeni takımı belli oldu İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, Beşiktaş'tan ayrılan savunma oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağladı.Real Betis Kulübü, siyah-beyazlılarla sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki İspanyol stoper Ruiz ile bir yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.📣 OFICIAL | Víctor Ruiz, tercer refuerzo del #RealBetis 📝🤝¡Bienvenido! 🆕😀➡ https://t.co/bfgOSBzQFu pic.twitter.com/FVfNMV5qzo— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 31, 2020 Sözleşmesini tek taraflı feshetmiştiÜlkesinde Espanyol, Valencia, Villarreal, İtalya'da Napoli formaları giyen Ruiz, geçen yıl Beşiktaş'a transfer olmuştu.Beşiktaş'ta 26 maça çıkan Ruiz, geçen ay sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı.Galeri: Beşiktaşlı yıldız için dikkat çeken yorum: Türkiye'de onun gibi 10 tane futbolcu bulurum