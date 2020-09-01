Francisco Montero neden gözlük takıyor? İşte nedeni
Beşiktaş'ın yeni transferi İspanyol stoper Francisco Montero'nun maçlarda taktığı gözlük merak konusu oldu. 21 yaşındaki futbolcunun neden gözlük taktığı da ortaya çıktı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Francisco Montero’yu bir yıllığına kiraladı. İstanbul'a gelen oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.
Atletico Madrid altyapısında yetişti
İspanya Ümit Milli Takımı formasını da giymeye başlayan genç futbolcu, 1.85 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Atletico Madrid altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon gelişmesi için Deportivo’ya kiralanan Montero, ligde 30, Kral Kupası’nda da 1 mücadelede sahaya çıktı.
Maçlara gözlükle çıkıyor
İspanyol futbolcunun maçlarda ve idmanlarda neden gözlük taktığı merak konusu oldu. Genç oyuncunun 'Retina dekolmanı' olarak bilinen retinadaki yırtılma nedeniyle daha önce ameliyat edildiği ve bu nedenle tedbir amacıyla maçlara özel gözlükle çıktığı öğrenildi.
Edgar Davids gibi
Francisco Montero için taktığı gözlük nedeniyle Hollandalı efsane futbolcu Edgar Davids benzetmeleri yapılıyor. Davids de 'glukom' rahatsızlığı nedeniyle maçlara gözlükle çıkıyordu.
Retina dekolmanı nedir?
Retina dekolmanı, göz küresinin içini kaplayan ve görmeyi sağlayan sinir hücrelerinin oluşturduğu retina dokusunun bitişik olduğu besleyici dokudan ayrılmasıdır. Genellikle ani gelişir. Retina dekolmanı kısa sürede tedavi edilmezse, oksijensiz ve besinsiz kalan sinir hücreleri görme fonksiyonunu ve canlılığını kaybeder, kalıcı körlük meydana gelir.
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