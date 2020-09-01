SÜPER LİG

Montero neden gözlük takıyor?

Francisco Montero neden gözlük takıyor? İşte nedeni

Beşiktaş'ın yeni transferi İspanyol stoper Francisco Montero'nun maçlarda taktığı gözlük merak konusu oldu. 21 yaşındaki futbolcunun neden gözlük taktığı da ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Francisco Montero'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6.7 milyon euro

Francisco Montero'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6.7 milyon euro

Fotoğraf: IHA

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Francisco Montero’yu bir yıllığına kiraladı. İstanbul'a gelen oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.

Montero İstanbul'a, Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasının tişörtüyle geldi.
Montero İstanbul'a, Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasının tişörtüyle geldi.

Atletico Madrid altyapısında yetişti


İspanya Ümit Milli Takımı formasını da giymeye başlayan genç futbolcu, 1.85 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Atletico Madrid altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon gelişmesi için Deportivo’ya kiralanan Montero, ligde 30, Kral Kupası’nda da 1 mücadelede sahaya çıktı.

Montero'nun Atletico Madrid'le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Montero'nun Atletico Madrid'le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Maçlara gözlükle çıkıyor


İspanyol futbolcunun maçlarda ve idmanlarda neden gözlük taktığı merak konusu oldu. Genç oyuncunun 'Retina dekolmanı' olarak bilinen retinadaki yırtılma nedeniyle daha önce ameliyat edildiği ve bu nedenle tedbir amacıyla maçlara özel gözlükle çıktığı öğrenildi.


Edgar Davids gibi


Francisco Montero için taktığı gözlük nedeniyle Hollandalı efsane futbolcu Edgar Davids benzetmeleri yapılıyor. Davids de 'glukom' rahatsızlığı nedeniyle maçlara gözlükle çıkıyordu.

Davids kariyerinde Milan, Juventus, Barcelona ve Inter gibi büyük takımların formalarını giydi.
Davids kariyerinde Milan, Juventus, Barcelona ve Inter gibi büyük takımların formalarını giydi.

Retina dekolmanı nedir?

Retina dekolmanı, göz küresinin içini kaplayan ve görmeyi sağlayan sinir hücrelerinin oluşturduğu retina dokusunun bitişik olduğu besleyici dokudan ayrılmasıdır. Genellikle ani gelişir. Retina dekolmanı kısa sürede tedavi edilmezse, oksijensiz ve besinsiz kalan sinir hücreleri görme fonksiyonunu ve canlılığını kaybeder, kalıcı körlük meydana gelir.

Retina dekolmanı
Retina dekolmanı

Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz'in yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz'in yeni takımı belli oldu

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, Beşiktaş'tan ayrılan savunma oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağladı.Real Betis Kulübü, siyah-beyazlılarla sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki İspanyol stoper Ruiz ile bir yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.📣 OFICIAL | Víctor Ruiz, tercer refuerzo del #RealBetis 📝🤝¡Bienvenido! 🆕😀➡ https://t.co/bfgOSBzQFu pic.twitter.com/FVfNMV5qzo&mdash; Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 31, 2020 Sözleşmesini tek taraflı feshetmiştiÜlkesinde Espanyol, Valencia, Villarreal, İtalya'da Napoli formaları giyen Ruiz, geçen yıl Beşiktaş'a transfer olmuştu.Beşiktaş'ta 26 maça çıkan Ruiz, geçen ay sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı.Galeri: Beşiktaşlı yıldız için dikkat çeken yorum: Türkiye'de onun gibi 10 tane futbolcu bulurum

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turlarının kura çekimi gerçekleştirildi.Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Beşiktaş, Bosna Hersek'in Borac Banja ile Portekiz'in Luka-Rio Ave takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla evinde karşılaşacak.İkinci eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi ile eşleşen Galatasaray, bu turu geçmesi halinde, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla evinde oynayacak.Aytemiz Alanyaspor ise Letonya'nın Ventspils takımıyla Norveç ekibi Rosenborg arasındaki ikinci tur maçını geçen tarafla 3. turda karşılaşacak. Alanyaspor, bu maça deplasmanda çıkacak.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar, 24 Eylül Perşembe günü yapılacak. Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü'yü tanıyalım

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