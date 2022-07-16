Spor Morutan Sivasspor yolunda
TRANSFER

Morutan Sivasspor yolunda

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve Süper Lig'den birçok talibi olan Olimpiu Morutan'ın Sivasspor ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Morutan Sivasspor yolunda
Morutan'ın sarı-kırmızılı kulüple 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da geçen sezonun başında kadroya katılan ancak istenilen performansı sahaya yansıtamayan Morutan'ın transferinde Demir Grup Sivasspor önde.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın özellikle istediğini açıkladığı Rumen oyuncu konusunda iki takım arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve transferin an meselesi olduğu öğrenildi.

Çalımbay, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Morutan için kiralık olarak bir talebimiz oldu. Birkaç gün içinde belli olacak" demişti.


  • Morutan, geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 33 karşılaşmada görev alırken, 3 gol atıp 5 de asist kaydetmişti.

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OLIMPIU MORUȚAN (@morutan.olimpiu)'in paylaştığı bir gönderi

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