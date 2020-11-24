Muğdat Çelik'ten 'maç sattı' iddialarına cevap

Galatasaray'ın sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı maçta topa kasti elle dokunan ve Linnes'e yaptığı hareket sonrası penaltıya sebebiyet verip ikinci sarıdan kırmızı kart gören Muğdat Çelik, hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Maçın ardından Beyaz TV'ye konuşan 30 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı;

"Topu elle aldım çünkü kaleciyle karşı karşıya kalacaklardı"

"Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış; aynı şey yani. Bu şeyler Fenerbahçe ile bir münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Ben ayağına basmadım, Linnes'i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı. Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu? Diğer pozisyonda elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı."

"Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor"

"Fenerbahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişti, Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim. Nerede ekmek yersem, ben oralıyım. Samet hoca da 'Olur böyle şeyler' dedi."