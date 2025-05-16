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Muhammed Ali Kalay Manisa'nın gururu oldu

Muhammed Ali Kalay Manisa'nın gururu oldu

16:5116/05/2025, Cuma
IHA
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Muhammed Ali Kalay madalyasını aldı.
Muhammed Ali Kalay madalyasını aldı.

Yunusemre Belediyespor’un güreşçisi Muhammed Ali Kalay, Düzce’de yapılan Okul Sporları Küçükler Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği’nde gümüş madalya kazandı.

Manisa’da güreş altyapısına önem veren Yunusemre Belediyespor, yeni yetenekleri Türk güreşine kazandırmaya devam ediyor.


Mavi-beyazlı kulübün altyapısında yer alan Hafsa Sultan Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ali Kalay, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından Düzce’de düzenlenen Okul Sporları Küçükler Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği'nde 34 kiloda Türkiye 2’ncisi oldu.



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