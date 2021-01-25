Muhteşem ikili: Aboubakar ve Larin

Beşiktaş’ın golcüleri Larin ve Aboubakar, Süper Lig’in ilk yarısına damga vurdu. Oldukça iyi bir uyum yakalayan ikili, geride kalan 21 haftada attıkları gollerle ligin en iyi ikilisi oldu.

19 lig maçında forma giyen Larin, 12 gol atıp 3 asist yaparken, resmi maçlarda ise toplam 15 gol kaydetti. 16 lig maçında oynayan Aboubakar ise 11 gol, 2 asiste imza attı.

Larin ve Aboubakar, ilk yarıda attığı 23 golle, Antalyaspor, Sivasspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, BB Erzurumspor ve Denizlispor’dan daha fazla gol kaydetti.

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'Dört Büyükler'in en iyisi

Larin ve Aboubakar ikilisi, şampiyonluk yarışı veren takımların forvet ikilileri arasında ’en iyiler’ olarak dikkat çekiyor. Sezona Falcao-Diagne ikilisiyle başlayan Galatasaray, bu 2 oyuncudan 14 gollük performans elde ederken, Samatta-Cisse ikilisine sahip olan Fenerbahçe, hücum hattından 6 gollük performans aldı. Sarı-lacivertli ekibin bir diğer hücumcusu Thiam da şu ana kadar 3 gol kaydetti. Trabzonspor forması giyen Ekuban-Afobe ikilisi ise ligde 10 gole imza attı. Bordo-mavili ekipte Nwakaeme de bulduğu 5 golle takımına katkı yaptı. Beşiktaş’ın ikilisi Larin-Aboubakar ise ilk yarıda kaydettiği 23 golle bu anlamda ligin en iyi ikilisi oldu.

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