Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’da, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, transferde öncelikli hedeflerinden biri olan Vedat Muriç için Çaykur Rizespor’a son teklifini yaptı. Galatasaray, Kosovalı golcü için teklif ettikleri 3 milyon Euro’nun yanı sıra Karadeniz ekibine bir sonraki satıştan yüzde 15 pay teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar, vedat Muriç için 10 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal’ın cevabını bekliyor. Galatasaray, son olarak rakamı 3.5 milyon Euro’ya çıkartarak bu transferi tamamlamayı planlıyor. 25 yaşındtaki futbolcu ise sarı-kırmızılı kulübe gitmek için “feda” demeye hazırlanıyor. Kosovalı futbolcu, Rizespor’da bulunan alacaklarına karşılık kulübünden kolaylık yapmasını istiyor. Çaykur Rizesporlu yöneticilere “feda” kararını açıklayan Muriç, merakla yönetimin vereceği kararı bekliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, transferin gözde ismi Vedat Muriç’in gönlünün Galatasaray’dan yana olduğunu söyledi. Kartal, yaptığı açıklamada, “Galatasaray, Fenerbahçe ve Toulouse’tan istek var. Ciddi bir yaklaşımla gelen kulüp yok. Açık tekliflerden 2.5 milyon Euro teklif var. Galatasaray’dan sözlü, Toulouse’tan yazılı teklif var. Asıl isteğimiz Vedat Muriç’in bizde devam etmesi” sözlerini sarf etti. Genç golcünün önünü kapatmak istemediklerinin altını çizen Kartal, “Vedat Muriç’in bir yerlerde olmasını da istiyoruz. Ancak inşallah bizde kalır. 3.5 milyon Euro da yetersiz ama öyle bir teklif yok zaten. Sportif Direktör Yılmaz Bal ile yapılan bir görüşme var. Sanırım Vedat Muriç’in gönlü Galatasaray’dan yana. Avrupa kupalarına gidecekleri için öyle bir isteği var gibi görünüyor” şeklinde konuştu. Çaykur Rizespor’un 2018’in Ocak ayında transfer ettiği Vedat Muriç, bu sezon forma giydiği 36 maçta 17 gol atıp 8 asist yaptı.

Diagne’den ayrılık sinyali

Ocak ayında Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Galatasaray’dan ayrılması gündemde olan Mbaye Diagne, sosyal medyadan yaptığı hamleyle gözleri üzerine çekti. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab’ın transfer etmek istediği 27 yaşındaki Senegalli forvet, kişisel Instagram hesabı üzerinden Al Shabab forması giyen Bubacarr Trawally ve Hassan Muath’ı takip etti. Ardından Gambiyalı Bubacarr Trawally’nin fotoğrafını kendi profilinde paylaşan Diagne, ‘’Kardeşim’’ notunu düştü. Diagne’nin sosyal medya üzerinden yaptığı bu hamle transfer iddialarını kuvvetlendirdi. Galatasaray formasıyla şampiyonluk ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Mbaye Diagne, Süper Lig’de sezonu 30 golle gol kralı olarak tamamlamış ve Türkiye liglerinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanının sahibi olmuştu.