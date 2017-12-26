Musin Ertuğral'dan 'Belhanda' öngörüsü

Güney Afrika ekibi Ajax Cape Town'un başına 4. kez geçen Muhsin Ertuğral, tıpkı kendisi gibi 4.kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.
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Güney Afrika takımlarından Ajax Cape Town'un başına 4. kez geçen Muhsin Ertuğral, Galatasaray ile ilgili yorumlarda bulundu. Ertuğral, Fatih Terim'in yeni döneminde en çok uğraşacağı futbolcuyla ilgili de sinyal verdi.
İşte Muhsin Ertuğral'ın Radyospor'a yaptığı yorumlardan öne çıkanlar;
"3-4 sene önce Ünal başkan ile Galatasaray için bir görüşmemiz oldu. Galatasaray'da sportif direktör görevi vardı maalesef olmadı. Fatih Terim'in gelmesi çok uzak bir olay değildi. Fatih hocanın en doğru ve en mantıklı seçim olduğunu söyleyebiliriz. Ara transferler zor transferlerdir. Teknik adam için de geçerli aynı konu. Bu arada Fatih hocanın boşta olması ve takımın başına geçmesi gayet doğal. Çok kültürlü bir grup var. Fatih Terim'in yanına gelen yardımcılar çok önemli. Teknik adamın artık bir CEO gibi çalışması gerekiyor. Çok kültürlü bir yapı var. Bu oyunculara yardımcı olabilecek ekipler olması gerekiyor. Sadece eski futbolcu olmasına gerek yok profesyonel olması gerekiyor. Büyük kulüpler artık arkalarına üniversiteleri ve araştırma merkezlerini alıyor."
"Belhanda'nın durumuna çok fazla dayanmaz"
"Belhanda teknik kapasitesi yüksek bir isim ama yapı itıbarıyla sıkıntılı bir oyuncu. Oyuna çok çabuk küsen ve kadronun üstünde kendini gören bir isim. Zaman zaman topa ayağını sokmayan böyle lüks diyebileceğimiz bir oyuncu. Ben bu transferi eleştirdim. Fatih Terim bu duruma dayanmaz."
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