Musin Ertuğral'dan 'Belhanda' öngörüsü

Güney Afrika takımlarından Ajax Cape Town'un başına 4. kez geçen Muhsin Ertuğral, Galatasaray ile ilgili yorumlarda bulundu. Ertuğral, Fatih Terim'in yeni döneminde en çok uğraşacağı futbolcuyla ilgili de sinyal verdi.

İşte Muhsin Ertuğral'ın Radyospor'a yaptığı yorumlardan öne çıkanlar;

"3-4 sene önce Ünal başkan ile Galatasaray için bir görüşmemiz oldu. Galatasaray'da sportif direktör görevi vardı maalesef olmadı. Fatih Terim'in gelmesi çok uzak bir olay değildi. Fatih hocanın en doğru ve en mantıklı seçim olduğunu söyleyebiliriz. Ara transferler zor transferlerdir. Teknik adam için de geçerli aynı konu. Bu arada Fatih hocanın boşta olması ve takımın başına geçmesi gayet doğal. Çok kültürlü bir grup var. Fatih Terim'in yanına gelen yardımcılar çok önemli. Teknik adamın artık bir CEO gibi çalışması gerekiyor. Çok kültürlü bir yapı var. Bu oyunculara yardımcı olabilecek ekipler olması gerekiyor. Sadece eski futbolcu olmasına gerek yok profesyonel olması gerekiyor. Büyük kulüpler artık arkalarına üniversiteleri ve araştırma merkezlerini alıyor."

"Belhanda'nın durumuna çok fazla dayanmaz"

"Belhanda teknik kapasitesi yüksek bir isim ama yapı itıbarıyla sıkıntılı bir oyuncu. Oyuna çok çabuk küsen ve kadronun üstünde kendini gören bir isim. Zaman zaman topa ayağını sokmayan böyle lüks diyebileceğimiz bir oyuncu. Ben bu transferi eleştirdim. Fatih Terim bu duruma dayanmaz."





Mustafa Denizli'den Belhanda eleştirisi Galatasaray'ın Göztepe maçını yorumlayan Mustafa Denizli, sarı kırmızılıların oyununu beğendiğini ifade ederken oyuncu performanslarıyla ilgili de konuştu. Mustafa Denizli'nin TRT Spor'da yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;"Fatih Hoca takımla fazla oynamamış ama şunu söylemem gerekir ki; Galatasaray'ın maça farklı bir hava ile başlaması, asılması ve geriye düşmesine rağmen fevkalade bir görüntü çizdi. Bugün Gomis'i çok beğendim, Yasin yine çok başarılıydı. Göztepe penaltıyı attıktan sonra maçı kazanmak gibi bir havası yoktu. Göztepe takımı ilk yarı iyi bir grafik çizdi. Kısacası Göztepe daha önce oynadığı deplasman maçlarından geride kaldı. Rodrigues sakatlığı Galatasaray'ın temposunu biraz azalttı ama attığı gol çok güzel verkaç golü oldu. Bugün Tudor olsaydı takımda sağ bekte Denayer, sol bekte Linnes oynatacaktı. Denayer sağda da, solda da oynasa atak organizasyonunu yapamayan bir oyuncu ama Linnes öyle değil. Galatasaray'ın bugün en çok ön plana çıkan oyuncusu Rodrigues onun arkasından Gomis gelir. Rodrigues ve Yasin belirli bir süreden sonra oyundan düşebiliyorlar ama bu ikili birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar." Fernando'ya övgü Belhanda'ya eleştiri "Fernando herkesten daha sağlam oynadı bugün.Belhanda takıma bir türlü adapte olamadı anlaşılır gibi değil! Ama onun yerine alternatif oyuncu sayısı fazla. Belhanda formunun çok çok gerisinde. Maicon ve Serdar Aziz'e fazla iş düşmedi bugün. Göztepe'de o kadar fazla tehdit olmadı."Fatih Terim'den yeni döneme ışık tutacak mesajlarMaicon'dan Fatih Terim yorumu: İmparator geri döndü