SÜPER LİG

Musin Ertuğral'dan 'Belhanda' öngörüsü

Güney Afrika ekibi Ajax Cape Town'un başına 4. kez geçen Muhsin Ertuğral, tıpkı kendisi gibi 4.kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Göztepe'yi 3-1 yendi ve puan durumunda 2. sırada yer aldı.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Göztepe'yi 3-1 yendi ve puan durumunda 2. sırada yer aldı.

Güney Afrika takımlarından Ajax Cape Town'un başına 4. kez geçen Muhsin Ertuğral, Galatasaray ile ilgili yorumlarda bulundu. Ertuğral, Fatih Terim'in yeni döneminde en çok uğraşacağı futbolcuyla ilgili de sinyal verdi.

İşte Muhsin Ertuğral'ın Radyospor'a yaptığı yorumlardan öne çıkanlar;

  • "3-4 sene önce Ünal başkan ile Galatasaray için bir görüşmemiz oldu. Galatasaray'da sportif direktör görevi vardı maalesef olmadı. Fatih Terim'in gelmesi çok uzak bir olay değildi. Fatih hocanın en doğru ve en mantıklı seçim olduğunu söyleyebiliriz. Ara transferler zor transferlerdir. Teknik adam için de geçerli aynı konu. Bu arada Fatih hocanın boşta olması ve takımın başına geçmesi gayet doğal. Çok kültürlü bir grup var. Fatih Terim'in yanına gelen yardımcılar çok önemli. Teknik adamın artık bir CEO gibi çalışması gerekiyor. Çok kültürlü bir yapı var. Bu oyunculara yardımcı olabilecek ekipler olması gerekiyor. Sadece eski futbolcu olmasına gerek yok profesyonel olması gerekiyor. Büyük kulüpler artık arkalarına üniversiteleri ve araştırma merkezlerini alıyor."

"Belhanda'nın durumuna çok fazla dayanmaz"

  • "Belhanda teknik kapasitesi yüksek bir isim ama yapı itıbarıyla sıkıntılı bir oyuncu. Oyuna çok çabuk küsen ve kadronun üstünde kendini gören bir isim. Zaman zaman topa ayağını sokmayan böyle lüks diyebileceğimiz bir oyuncu. Ben bu transferi eleştirdim. Fatih Terim bu duruma dayanmaz."


Mustafa Denizli'den Belhanda eleştirisi
Mustafa Denizli'den Belhanda eleştirisi

Galatasaray'ın Göztepe maçını yorumlayan Mustafa Denizli, sarı kırmızılıların oyununu beğendiğini ifade ederken oyuncu performanslarıyla ilgili de konuştu. Mustafa Denizli'nin TRT Spor'da yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;"Fatih Hoca takımla fazla oynamamış ama şunu söylemem gerekir ki; Galatasaray'ın maça farklı bir hava ile başlaması, asılması ve geriye düşmesine rağmen fevkalade bir görüntü çizdi. Bugün Gomis'i çok beğendim, Yasin yine çok başarılıydı. Göztepe penaltıyı attıktan sonra maçı kazanmak gibi bir havası yoktu. Göztepe takımı ilk yarı iyi bir grafik çizdi. Kısacası Göztepe daha önce oynadığı deplasman maçlarından geride kaldı. Rodrigues sakatlığı Galatasaray'ın temposunu biraz azalttı ama attığı gol çok güzel verkaç golü oldu. Bugün Tudor olsaydı takımda sağ bekte Denayer, sol bekte Linnes oynatacaktı. Denayer sağda da, solda da oynasa atak organizasyonunu yapamayan bir oyuncu ama Linnes öyle değil. Galatasaray'ın bugün en çok ön plana çıkan oyuncusu Rodrigues onun arkasından Gomis gelir. Rodrigues ve Yasin belirli bir süreden sonra oyundan düşebiliyorlar ama bu ikili birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar." Fernando'ya övgü Belhanda'ya eleştiri "Fernando herkesten daha sağlam oynadı bugün.Belhanda takıma bir türlü adapte olamadı anlaşılır gibi değil! Ama onun yerine alternatif oyuncu sayısı fazla. Belhanda formunun çok çok gerisinde. Maicon ve Serdar Aziz'e fazla iş düşmedi bugün. Göztepe'de o kadar fazla tehdit olmadı."Fatih Terim'den yeni döneme ışık tutacak mesajlarMaicon'dan Fatih Terim yorumu: İmparator geri döndü

Mehmet Demirkol: Belhanda'nın seviye atlaması lazım
Mehmet Demirkol: Belhanda'nın seviye atlaması lazım

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçı yorumlayan Mehmet Demirkol, sarı kırmızılıların oyununu değerlendirdi.NTV Spor yorumcusu Demirkol'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;"Oyun anlamında bir değişiklik yok""Galatasaray deplasmanına gidiyorsan rakibi rahat bırakmaman lazım. Galatasaray'ı rahat bırakıyorsan döverler. Galatasaray iç saha oyununu en kuvvetli oynayan takım. Galatasaray’da oyun anlamında bir değişiklik yok. İç sahada maç başı 3 gol atıyordu, yine 3 gol attı. Galatasaray’ın bir de deplasmanda sınavı var. Sivas ve Kayseri’de neler yapacak onları göreceğiz. Kadronun çok iyi olduğu, Igor Tudor’un kötü olduğu yönündeki genel fikir, bizzat Fatih Terim tarafından böyle olmadığı anlatıldı, kendisi de transfer istedi.""Deplasman hocası ihtiyacını karşıladılar""Takımda, teknik heyette ve yönetimde tartışılmaz bir güçlü figür açığı vardı. Bir deplasman hocasına ihtiyacı vardı. Ve bu iki ihtiyacı tek hamlede karşıladılar. Oyuncuların halinden de o değişikliği görebiliyorsun zaten. Tudor'un takımında Koray Günter, kulübede sarı kart görmez.""Maicon'dan yeni Melo çıkabilir""Maicon olağanüstü bir gol attı. Maicon ile ilgili Tudor’un fikirlerinde hafif bir genişleme vardı. Maicon’un eşi, Tudor’a güle güle diye mesaj atmış falan… Fatih Terim-Maicon bağlantısından yeni bir Melo çıkabilir."Maicon'dan Fatih Terim yorumu: İmparator geri döndüMuhteşem golün ardından olay gol sevinci"Belhanda ile Sneijder'i karşılaştırmayalım""Fatih Terim bence dün değişiklikleri yaparken biraz geç kaldı. Belhanda, Galatasaray'da oynayacaksa biraz daha seviye atlaması lazım. Belhanda ile Sneijder’i karşılaştırmayalım, farklı oyuncular. Galatasaray, Sneijder’i bırakmamış, Sneijder futbolu bırakmış."Mustafa Denizli'den Belhanda eleştirisi

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