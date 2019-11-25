Muslera müjdesi

Galatasaray, yarın Club Brugge ile Avrupa’da ‘tamam’ ya da ‘devam’ niteliği taşıyan maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkma şansı kalmayan Cimbom, Brugge ekibi ile Avrupa Ligi’ne gitmek için çekişecek. Uruguay Milli Takımı’ndan belinde yaşadığı sorunla dönen ve Başakşehir maçında forma giyemeyen Muslera, yarın oynanacak olan kritik karşılaşmada kalede olacak. Sağlık Kurulu, Muslera’nın tedavisini yoğun şekilde yaparken, Uruguaylı kaleci de Club Brugge maçına forma giymek istiyor. Muslera’nın Salı günkü maçta kalede olacağı, fedakarlığa imza atarak Club Brugge karşısında sahada olacağı belirtildi. Teknik heyetin de Muslera’ya, Başakşehir karşılaşmasında Brugge maçını düşünerek riske atmadığı ve salı günü kalede Okan’ın değil Uruguaylı kalecinin olacağı öğrenildi.

9 OYUNCUDAN YOKSUN

Brugge maçı öncesi, eksik oyuncuların fazlalığı teknik heyetin canını sıkıyor. Sarı-kırmızılı takım da 4 futbolcu sakatlığı sebebiyle Brugge karşılaşmasında yer alamayacak. Radamel Falcao, Florin Andone, Emre Akbaba ve Christian Luyindama, sakatlığı sebebiyle maça çıkamayacak. Sakat oyuncuların yanı sıra Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz gibi isimler ise Şampiyonlar Ligi listesinde yer almıyor. Nzonzi’nin de sarı kart cezalı olması sebebiyle oynayamayacak.

Brugge maçına Slovak hakem



Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Belçika’nın Club Brugge ekibiyle yarın yapacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kruzliak’ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Galatasaray-Club Brugge maçı, Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak.