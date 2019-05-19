Muslera tarihe geçti

Spor Toto Süper Lig’de 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera ayrı bir gururu daha yaşadı.
Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı takımla 5. şampiyonluğunu kazanan Uruguaylı file bekçisi, bu alanda ligde en çok şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu olarak adını tarihe kazdı.
Muslera’yı bu alanda 4’er kupa zaferiyle Popescu ve Hagi takip etti.
Fernando Muslera, 5. zaferiyle Süper Lig'de en çok şampiyonluk kazanan yabancı futbolcu olarak tarihe geçti. pic.twitter.com/PIc9tB4mhv
Fernando Muslera, 5. zaferiyle Süper Lig'de en çok şampiyonluk kazanan yabancı futbolcu olarak tarihe geçti. pic.twitter.com/PIc9tB4mhv— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 19 Mayıs 2019
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