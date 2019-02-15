Mustafa Cengiz: Men cezası olmayacak

Galatasaray, UEFA'nın verdiği yeniden inceleme kararını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşımıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, yapılan itirazın sarı-kırmızılı kulübün lehine sonuçlandığını açıkladı. Cengiz, "Yeniden yargılanma yapılmayacak. Men cezası almamız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Kulüp televizyonuna konuşan Mustafa Cengiz'in konuyla ilgili açıklaması şöyle;
- "CAS, itirazımızı kabul etti, yeniden yargılanma olmayacak. UEFA'dan men tehdidi ortadan kalktı. UEFA ile yapılanma anlaşması devam edecek. Komitenin yeniden yargılanma kararı reddedildi. Böylece yeniden yapılandırma anlaşmamız devam edecek. Bizi sürekli olarak UEFA'ya şikayet ederek, bizim mücadele azmimizi yüksek tutan, bize karşı mücadele eden bazı kesimlere de özellikle teşekkür ediyorum. Fakat tavsiye ediyorum bunu yapmasınlar. Bataklıkta tek bir gül bir şey ifade etmez. Rakiplerimiz artık yorulmasınlar, çaba sarf etmesinler, gerek yok. İsterlerse devam etsinler tabii, biz bundan rahatsız olmayız. Bu vesileyle camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
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