Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 24 Eylül'de PFDK'ya yapılan sevkler şöyle:

1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 20.09.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu ANDRE BIYOGO POKO'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 23.09.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 23.09.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 20.09.2019 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Mustafa Cengiz neden PFDK'ya sevk edildi?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Cengiz'in o açıklamaları şu şekilde, "Kavga ile çatışma ile bu toplumun daha da huzursuzluğa gideceğine inanan bir insanım. Camiaları temsil eden insanların sözlerine çok dikkat etmesi gerekiyor. 19.05 eyleminin bilinçli yapıldığına inanıyorum. Aksine beni kimse ikna edemez. Sosyal medyada rastgele bir şey yapılmaz. Aksini kanıtlamaları güç. Hedef saptırmaya yönelik, gündemi değiştirmeye yönelik söylemler Türk futboluna, marka değerine hiçbir şey katmaz. Tam tersine zarar verir. Edep aklın ziynetidir."

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap: Saldırırlarsa usulünce yanıt veririz Galatasaray'ın Magdeburger Sigorta’yla yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza töreni, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz’in katılımıyla gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan Cengiz, "Ülkemizin içinde olduğu sıkıntılara rağmen Galatasaray, sponsor desteğini yitirmedi. 215 milyona doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim için kullandığı "Sicili bozuk" ifadesi nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi ve 6. haftada oynanacak derbide cezalı olabileceği şeklindeki soruya cevap veren Cengiz, şöyle konuştu;"Türk futbolunun bu polemiklerden uzak durması gerekir""Biz Türk futbolunda kavga, kaos istemiyoruz. Burada ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı ona bakmalıyız. Biz kimseye durup dururken bir şey demeyiz. Saldırırlarsa usulünce yanıt veririz. Türk futbolunun bu polemiklerden uzak durması gerekir. Biz diğer takım taraftarları ile yan yana futbol izleyen bir nesildik. Kritik bir noktaya geldik. Sıralamada 11. sıraya düştük. Bu ne demek? Şampiyon olan takımımız Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Kişisel kavgalardan kaçınmalıyız. Rakibe saygı esastır. Tüm rakiplere saygı duyuyoruz, hepsine de başarılar diliyorum. Biz üstte olma kaydıyla tabii."Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un PFDK'ya sevk edilmesine neden olan açıklaması;Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Fatih Terim için 'Sicili bozuk' ifadesi kullandı. pic.twitter.com/FeN2dn6B2X— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 18 Eylül 2019 Ali Koç ne kadar ceza alacak?Sportmenliğe aykırı açıklaması nedeniyle 38. maddeden PFDK'ya sevk edilen Ali Koç'un 45-120 gün hak mahrumiyeti cezası alabileceği konuşuluyor.Terim: Gerekirse cevap vereceğizGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iŞampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynanan maçın ardından Ali Koç'un sözlerine, "Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin, parayla, nüfusla reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını vereceğiz. Şimdiye kadar kim aldıysa, yine cevabını veririz. Başka bir yerdeyiz, burada kalalım. Gerekirse cevap vereceğiz hiç kimse merak etmesin" karşılığını vermişti.Fatih Terim'den Ali Koç'a 'sicil' yanıtı: Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin; parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz. Kimin ne dediğine bakacağız. Değerse, cevabını veririz. pic.twitter.com/N6Hrq5YKXX— Gzt Spor (@gzt_spor) 19 Eylül 2019

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Fatih Terim için 'Sicili bozuk' ifadesi kullandı. pic.twitter.com/FeN2dn6B2X — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 18, 2019

Ali Koç'un cezası belli oldu

Sportmenliğe aykırı açıklaması nedeniyle 38. maddeden PFDK'ya sevk edilen Ali Koç 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası aldı.

Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verdi.Detaylar geliyor...

Terim: Gerekirse cevap vereceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iŞampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynanan maçın ardından Ali Koç'un sözlerine, "Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin, parayla, nüfusla reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını vereceğiz. Şimdiye kadar kim aldıysa, yine cevabını veririz. Başka bir yerdeyiz, burada kalalım. Gerekirse cevap vereceğiz hiç kimse merak etmesin" karşılığını vermişti.