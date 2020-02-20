Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attığı törende Ali Koç'un dün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Hakemleri zan altında bırakarak maçı kazanıp ne elde edebilirsiniz?"
- "Sayın Ali Koç'un konuşmasını iki saat dinlediğimde aklımda yalnızca şu kaldı; 'Ne yapıp edelim, derbi için hakemleri etki altına alalım, mağdur durumda olduğumu PR çalışması yaparak nasıl o ortamı, hakemi, TFF'yi etkileyerek bu maçı alırım' şeklinde bir şey hissettim. TFF'yi, yöneticileri zan altında bırakarak, hakemleri zan altında bırakarak maçı kazanıp ne elde edebilirsiniz? Bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşma yapmak Türk futboluna hiçbir şey katmaz."
"Bildiriyi yazdıktan sonra hakemlere saldıramazsınız"
- "Geçmişte yapılan Kulüpler Birliği açıklamasını, 17 kulüp adına söylediler ki 17 kulübün tamamı imzalanmadı. Bu yazının editörü, bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız. Bunları yazan insan, söylemlerine dikkat etmeli. 'Hakemler de insandır' bu söyleme olduğu gibi katılıyorum ama bunu yazdıktan sonra hakemlere saldıramazsınız."
"Hakemlerden cesaret istiyorum"
- "Türk hakemliğinin bu noktaya ulaşacağına inanıyorum. Alttan gelen çok kaliteli kadro var. Ben bunlara sadece cesaret tavsiye ediyorum. Gördüğünü çal. Ben hakemlerden cesaret istiyorum. Artık yıpranmış hakemlerle yürümeyelim, sahneyi genç hakemlere bırakalım dedik. Hata yapacaksa onlar yapsın, ama gördüğünü çalsın. Adil olsun, eyyamcılık yapmasın. Onun da bir yaşamı var, ailesi var, rızkı var. Biz onun genel kabul edilebilir olmasını istiyoruz."
"Kadıköy'de karşılanma beklemiyoruz"
- "Ben 2 yıldır Kadıköy'e gidiyorum, karşılandığımı hatırlamıyorum. Taraftarın içinden geçiyoruz, turnikelerden geçiyoruz. Bir olumsuzluk olmadı. Fenerbahçe'nin taraftarı centilmendir. Eleştirileri asla Fenerbahçe camiasına, taraftarına yapmıyoruz. Bize bir saldırıda bulunulursa, ona yanıt veririz. Öbür yanağımızı çevirmeyi biz pek sevmiyoruz. Bir karşılanma da beklemiyoruz. İlk geldiğimizde yemek daveti yaptık, katılmadılar. Saygı duyduk. Loca istediler, verdik. Onlar verir mi? Vermezse de saygı duyarım. Ben oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum, o temsilde bulunmak durumundayım. "
"Taraftarımız derbi sonrası duyma zorluğu yaşadı"
- "Benim için karşılanmak önemli değil, benim taraftarımın nasıl karşılandığı önemli. Benim taraftarıma yüksek sesli hoparlörden ses verirsen, beni istersen altın tahtla karşıla, hiçbir önemi yok. Benim 500'e yakın taraftarım duyma zorluğu yaşadı. Gözlemci gelince hoparlörün sesi kısılıyor, gözlemci gidince maksimuma getiriliyor. Bunu yapmayın."
"Mohaç Meydan Muharebesi'ne gitmiyoruz"
- "Lütfen taraftarımıza iyi davranın. Bu bir spor müsabakası, Mohaç Meydan Muharebesi'ne gitmiyoruz. Yeneriz, yeniliriz. Fark yeriz, fark atarız. Bunlar olabilir, bunlar güzellikler. Bunu gerginliğe yöneltmeyelim, düşmanlığa yöneltmeyelim. Gülelim, takılalım."
"İnşallah o gün pazar günü olur"
- "20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu kırılacak. Ama benim dönemimde ama başka birinin döneminde. O gün pazar günü mü? İnşallah o gün pazar günü olur."
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