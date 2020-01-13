Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert yanıt

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik açıklamaları hakkında konuştu. Başkan Cengiz, "Benim edebim böyle cümleler kurmaya yetmez" dedi.

Ali Koç'un yaptığı açıklamalara üzüldüğünü belirten Mustafa Cengiz, "Play-Off sezonu incelendiğinde ilanın çok geç yapıldığı görülecektir. Ben bir kulüp başkanına 'yalancısın' diyecek kadar basit olmam. Benim yalan söylediğimi iddia eden rakip kulübün başkanına soruyorum, sizi neden rahatsız etti bu açıklama? TFF'nin oyun oynanırken kural değişikliği yapmasını neden siz savunuyorsunuz? Play-off oynanmasına siz mi ön ayak oldunuz" ifadelerini kullandı.

"Söylediklerine kim inanır?"

Ali Koç'un Galatasaray'a yönelik 'Sadece 10 bin euro menajer ücreti ödediler' cümlelerine de yanıt veren Cengiz, "Edebimi bilirim, edepsizce davranamam. Benim edebim böyle konuşmaya izin vermez. Herkesin kaç para harcama limiti var, çıksın ortaya. Açıklayın. Lafla şeffaflık olmaz. Futbolcu transfer ediyorsan, bonservisini de ne aldığını da açıklayacaksın. Ali Koç 10 bin euro dedi. Ben de şaşırdım. Biz menajerlere 13.6 milyon euro para ödedik, 100 milyon TL ödedik. TFF internet sitesinde yazılıp yazılmaması beni ilgilendirmiyor. Bunun TFF tarafından yayınlanmasını isteyen zaten benim. Bu dediğine kim inanır? Bonservisinin içine gömüyorlar, vergi kaçırıyorlar gibi akla gelmeyecek şeytanlıkları düşünenleri kınıyorum. Bin yıl düşünsem bunu yapmak benim aklıma gelmez. Ben şeytan değilim, kişi kendinden bilir. Bu denilenler şeytanın aklına gelmez" dedi.

"Yapılandırmadan memnunum"

Borç yapılandırmasıyla ilgili olarak da konuşan Mustafa Cengiz, "Ben devletimizin sunduğu yapılandırmadan memnunum. Bu tişört sana dar geliyorsa giyme. UEFA'ya sorduk, devletin müdahalesini istemiyor. 'Bu yapılandırma bir müdahale midir' diye sordular, 'Hayır' dedik. Ben tekrar söylüyorum yapılandırmadan memnunum." ifadelerini kullandı.