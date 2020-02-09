Mustafa Cengiz'den sert mesajlar

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Karşılaşma sonrasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a da yanıt veren Mustafa Cengiz, "Hem gülüyorsun sonra da çıkıp TV'lerde ağlıyorsun" dedi.

"Bütün takımlar kardeşimiz"

İnsanları sokağa dökecek açıklamalardan kaçınılması gerektiğini söyleyen Mustafa Cengiz, "Ben genelde maç sonunda beyanat vermiyorum. Rakibe saygı, oynanan futbola saygı açısından pek konuşmuyorum. Olaylar öyle bir hale geldi ki bu konuşmayı yapmak zorunda kaldım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Kasımpaşa... Bizim kardeşimiz, dayımız, eniştemiz. Sadece renkler bizi ayırt ediyor, biz düşman değiliz, savaş yapmıyoruz. Tüm söylemlerimizde, toplumun deşarjı olması gereken futbolu nefret haline getirmeyelim" ifadelerini kullandı.

"Her gün çıkıp ağlıyorsun"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında da konuşan Cengiz, "O başkan gülüyormuş. Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka bir şey onu ağlatmasın. Hem gülüyorsunuz, hem de her gün TV'lerce çıkıp ağlıyorsun. 17 kulüp adına, sadece 8 kulübün imzaladığı bir bildiri yayınlandı. Bunu imzalayan başrollerden birinin hakemlerden şikayet etmesini anlamıyorum. Hakemler de insandır, hata yapabilir derken, hakemler melek mi oldu" dedi.

"Kadıköy'e kazanmaya gidiyorum"

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında konuşan Başkan Cengiz, "Ben Kadıköy'e kazanmaya gidiyorum, dostça, eşit, adil. Bizim lehimize de hakem hatası istemiyoruz, bizim karakterimizde bu var. Samimi söylüyorum. Biz orada yenebiliriz, 6-0 yenildik, onu da TV programı yaptılar" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa-Galatasaray: 0-3 Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Meriah (k.k), 22. ve 42. dakikalarda Adem Büyük kaydetti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 39'a yükseltirken, Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.Gelecek hafta Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.Saracchi ilk 11'de başladığı maçta 3. dakikada sakatlandıGalatasaray'da sakatlığı geçen Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi, ligde bir hafta aradan sonra formasına kavuştu. Saracchi, ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada geçirdiği adale sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyememişti. Uruguaylı futbolcu, Kasımpaşa maçının 3. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti. İttifak Holding Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisine devam edilen Radamel Falcao ise müsabakanın kadrosunda yer almadı.Donk 300 bin avro daha kazandıKarşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, 300 bin avro bonus almaya hak kazandı. Hollandalı futbolcu, sözleşmesinde yer alan "2019-2020 sezonunda 21 Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 300 bin prime hak kazanacak." maddesi çerçevesinde 300 bin avronun daha sahibi oldu. Süper Lig'de bu sezonki 15. maçına çıkan Donk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 karşılaşmada görev yaptı.Kasımpaşa, 9 yıl sonra Çapa yönetiminde maça çıktıKasımpaşa'da hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Fuat Çapa, lacivert-beyazlı-beyazlı takımın başında yaklaşık 9 yıl aradan sonra maça çıktı. Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa'daki ikinci döneminde ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi. Fuat Çapa, 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında da lacivert-beyazlı ekipte görev yapmıştı. Karşılaşma öncesinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.İlk 11'lerKasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Brecka, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Tarkan Serbest, Ndongala, Thiam.Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük.

"Kayyum talebine üzülüyorum"

Kayyum talebinin Galatasaray'ı kaosa götüreceğini belirten Mustafa Cengiz, "Kayyum talebi var. Kayyum'a neden gidersiniz? Mali ve idari açıdan iflas edince Kayyum istersiniz. Ben ilk defa bir kulüpten seçime gitmek için Kayyum atanmasını talebini görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Bu talep Galatasaray'ı sadece kaosa götürür. Bundan utanıyorum" dedi.

"Bazı başkanlar neredeyse haber bülteni sunacak"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un diğer kulüp başkanlarını televizyonda konuşma yapmaya çağırması hakkında da konuşan Cengiz, "Son düdük çalınmadan mücadele bitmez, Galatasaray bu mücadelenin merkezindedir. Hak edenin kazanmasını diliyorum, hak edenin Galatasaray olmasını diliyorum. Ben her yerde TV programına çıkmaya hazırım. Bazı başkanlar, televizyona çıkmayı çok seviyor. Neredeyse haber bültenlerini de sunacaklar. Dikkat edin elinizden mesleğinizi almasınlar" ifadelerini kullandı.