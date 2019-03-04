SÜPER LİG

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Denizli'nin kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Tecrübeli teknik adam rahatsızlığı sebebiyle ikinci yarıda takımın başına sahaya çıkamadı ve mücadele 5 dakika geç başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Denizli

Mustafa Denizli

Fotoğraf: Ahmet Dumanlı

Süper Lig’in ilk yarısını ikinci sırada bitiren ancak ikinci yarıda çıktığı 6 lig maçında puan alamayan Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında da mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapattı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor ile oynanan maçın devre arasında hastaneye kaldırıldı. Denizli'nin kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Mustafa Denizli'nin hastaneye götürülmesinin ardından tecrübeli teknik adam maçın ikinci yarısına çıkamadı. Mücadelenin hakemi Bülent Yıldırım, Denizli'nin durumu sebebiyle ikinci yarıyı 5 dakika gecikmeli başlattı.

Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli ile ilgili ilk yapılan açıklamada başarılı çalıştırıcının tansiyonun düştüğü belirtildi.

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