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Mustafa Kapı hangi takıma transfer oldu?

Galatasaray'a veda etti: Hakkınızı helal edin

Galatasaray ile anlaşamayan ve Fransa'nın Lille takımına transferi beklenen 18 yaşındaki Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı ekibe veda etti. Genç oyuncu, "Bugünlere gelmemde üzerimde hakkı ve emeği olan başta Fatih Terim olmak üzere tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Galatasaray'da ve milli takımlarda görev yapan tüm profesyonellere sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin" dedi.

Haber Merkezi AA
Mustafa Kapı, Galatasaray'ın sözleşme teklifini geri çevirmişti.

Mustafa Kapı, Galatasaray'ın sözleşme teklifini geri çevirmişti.

Genç futbolcu Mustafa Kapı, Galatasaray için veda mesajı yayımladı.

18 yaşındaki genç oyuncu, Instagram hesabında yer alan paylaşımında, Fransa'da futbol hayatını sürdüreceği yönünde ifadeler kullandı.

Yeni mücadeleler, yeni hedefler ve yeni bir başlangıç için yola çıkma zamanının geldiğini vurgulayan Mustafa, "11 yaşımda beni Denizli'den Florya'ya getiren futbol, bugün Fransa'ya götürüyor. 17 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar hakkımda birçok şey yazıldı, söylendi, anlatıldı ama sadece küçük bir azınlık dışında, bunun bir tercih ve kariyer planlaması olduğundan çok az kişi bahsetti" değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Kapı'nın hedefi Avrupa'ya transfer olmak
Mustafa Kapı'nın hedefi Avrupa'ya transfer olmak

Galatasaray'ın sözleşme teklifini geri çeviren ve ayrılık kararı alan genç oyuncu Mustafa Kapı'nın Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.Edindiğimiz bilgilere göre iki taraf arasında yapılmış bir anlaşma yok. Galatasaray'dan ayrılma kararı aldıktan sonra Avrupa'da oynama isteğini açıkça dile getiren genç oyuncuya özellikle La Liga'dan ciddi tekliflerin geldiği belirtiliyor.Galatasaray altyapısında dikkat çeken bir performans sergileyen Mustafa Kapı, forma şansı bulamayacağını düşündüğü için sarı kırmızılılar ile yollarını ayırmıştı.Milli Takımın alt yaş kategorilerinde de forma giyen oyuncu, Galatasaray formasıyla 14 yaşında sahaya çıkmıştı. Dönemin teknik direktörü Riekerink, Mustafa Kapı'ya Levski Sofia ile oynanan hazırlık maçında şans vermişti.Video: 14 yaşında A takımla maça çıktı tarihe geçti

"Galatasaray formasını bir kez bile terletmeden üzerimden çıkartmadım"

Hedefinin Türk futboluna ileride milli takımlar seviyesinde hizmet etmek ve Avrupa'da Türk futbolunu başarıyla temsil eden ağabeylerinin açtığı yolda yürümek olduğunu vurgulayan genç futbolcu, şu görüşlerine yer verdi:

  • "Bilinmesini istediğim tek şey, 6 sene boyunca giydiğim Galatasaray formasını bir kez bile terletmeden üzerimden çıkartmadım. İyi ya da kötü oynadığım maçlar oldu ama son düdük çalana kadar da formam için mücadeleyi hiç bırakmadım. Bugünlere gelmemde üzerimde hakkı ve emeği olan başta Fatih Terim olmak üzere tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Galatasaray'da ve milli takımlarda görev yapan tüm profesyonellere sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

14 yaşında A takımla maça çıktı tarihe geçti
Diğer

14 yaşında A takımla maça çıktı tarihe geçti

Levski Sofya maçında sahaya çıkan Galatasaraylı 14 yaşındaki futbolcu Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımın en genç oyuncusu olarak tarihe geçti. Galatasaray'ın, Levski Sofya ile oynadığı hazırlık maçında Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, 89. dakikada oyuna 14 yaşındaki Mustafa Kapı'yı aldı. A takım maçında forma giyen Mustafa Kapı, Galatasaray'ın en genç oyuncusu olarak tarihe geçti.

Lille 4 Türk futbolcuyu daha radarına aldı
Lille 4 Türk futbolcuyu daha radarına aldı

Fransız kulübü Lille, Türk futbolcuları takibini sürdürüyor. Kadrosunda üç Türk oyuncu bulunduran, son olarak da genç milli Mustafa Kapı’yı renklerine bağlayacak Lille’in sportif direktörü Luis Campos, gözünü yeniden Türkiye’ye çevirdi. Campos yeni sezonda ülkemizden 4 ismi izleyecek ve oyuncuların göstereceği performansa göre transferler gerçekleştirilecek.Lille Sportif Direktörü Luis Campos, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı&#39;yı bu sözlerle karşıladı: “Sözleşmen 5 yıllık ama en fazla 2 sene bizimlesin. Dünya starı olma yolunda ilk imzan&quot; pic.twitter.com/5TLHnqCgyE&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 6, 2019 Campos'un Türkiye'deki yeni gözdeleriCampos bu sezon, Altınordu’nun 2004 doğumlu sağ beki Berke Kılıç, Aytemiz Alanyaspor’un 2002’li forveti Mustafa Yıldırım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 2003 doğumlu sağ beki Eyüp Oskan ve Fenerbahçe’nin 2002’li forveti Arda Okan Kurtulan’ı takip edecek.Mustafa Kapı yarın Fransa'ya gidiyorBu arada, Galatasaray’la sözleşmesi sona eren ve Lille Kulübü ile anlaşan Mustafa Kapı da imza için yarın Fransa’ya gidecek. 2002 doğumlu orta saha, resmi işlemlerin ardından yeni takımına katılacak.Lille'in radarındaki isimlerArda Okan KurtulanBerke KılıçMustafa YıldırımEyüp OskanBurak Yılmaz 11'de başladığı ilk maçta asist yaptı

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