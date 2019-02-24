Mustafa Kaplan gole sevinirken sakatlandı

Süper Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi başkent ekibi 90+3. dakikada Orgill'in attığı golle 2-1 kazandı.

Jamaikalı futbolcunun attığı gol sonrası yaşanan sevinç sırasında Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Yedek kulübesiyle birlikte sevinirken burnuna aldığı darbe sonrası kısa süreli baygınlık geçiren Kaplan'a sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu.

"Sacko'nun dirseği yüzüme geldi"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında sakatlık yaşadığı pozisyonu anlatan Kaplan, “Topun filelere gittiğini gördüm ve sonra Sacko’nun dirseği yüzüme geldi. Sonrasında başımın dönmesiyle birlikte kendimi yere bıraktım. Biraz dakikalara oynamış gibi görünebilir bu durum ama başımın dönmesiyle kendimi yerde buldum” ifadelerini