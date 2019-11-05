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Nabil Dirar'ın sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe Kulübü, Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dirar, sarı-lacivertli formayla bu sezon çıktığı 7 maçta 2 gol kaydetti.

Dirar, sarı-lacivertli formayla bu sezon çıktığı 7 maçta 2 gol kaydetti.

2020 yılının Mayıs ayında sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi bitecek olan Nabil Dirar ile yeni bir anlaşma yapıldı.

33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

  • 2017 yazında Monaco'dan 3.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Dirar, sarı-lacivertli formayla çıktığı 63 maçta 8 gol atarken 12 de asist yaptı.

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