Nabil Dirar'ın sözleşmesi uzatıldı

2020 yılının Mayıs ayında sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi bitecek olan Nabil Dirar ile yeni bir anlaşma yapıldı.

33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

2017 yazında Monaco'dan 3.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Dirar, sarı-lacivertli formayla çıktığı 63 maçta 8 gol atarken 12 de asist yaptı.