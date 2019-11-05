Nabil Dirar'ın sözleşmesi uzatıldı

2020 yılının Mayıs ayında sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi bitecek olan Nabil Dirar ile yeni bir anlaşma yapıldı.
33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.
- 2017 yazında Monaco'dan 3.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Dirar, sarı-lacivertli formayla çıktığı 63 maçta 8 gol atarken 12 de asist yaptı.
✍ Futbolcumuz Nabil Dirar’ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.
Nabil Dirar, 2022 yılına kadar formamızı giyecek. 💪 pic.twitter.com/2WvxCH1yyX
✍ Futbolcumuz Nabil Dirar’ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.
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