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Nagatomo: Inter hala benim kalbimde

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminin son gününde Inter'den sezon sonuna kadar kiraladığı Yuto Nagatomo, İtalyan basınına transferine dair dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yuto Nagatomo, Galatasaray formasıyla 7 resmi maça çıkarken 2 de asist yaptı.

Yuto Nagatomo, Galatasaray formasıyla 7 resmi maça çıkarken 2 de asist yaptı.

Sarı kırmızılı kulübün Japon yıldızı Yuto Nagatomo, İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'a çarpıcı mesajlar verdi.

Galatasaray'a transferiyle ilgili konuşan Nagatomo, "Inter'de kalmak istemedim, çünkü oynamak zorundaydım. Yazın oynanacak Dünya Kupası'na hazır gitmeliydim. Kulübümle ortak bir karar aldık ve Galatasaray'ı tercih ettim" ifadelerini kullandı.

'Sezon sonunda hangi takımı tercih edeceksin?' sorusuna da cevap veren Nagatomo, şimdilik aklında sadece Dünya Kupası olduğunu ifade ederken Inter'in hala kalbinde olduğunu ve sezon sonunda tekrar takıma dönmesinin sorun olmadığını söyledi.

  • Yuto Nagatomo, Galatasaray formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.

#Galatasaray'ın #Japon futbolcusu #Nagatomo'nun, bilinmeyenleri...

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