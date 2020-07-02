Nagatomo'dan gözyaşlı veda

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar sürerken, antrenmanda duygusal bir veda yaşandı.
Sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi sona eren Yuto Nagatomo, son idmanına çıktı ve takımla vedalaştı. 33 yaşındaki futbolcunun bu esnada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Japon futbolcunun sezonun ikinci yarısında lisansı çıkmamıştı.
- 2018 yılında Inter'den transfer edilen Nagatomo, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 65 resmi maçta 3 gol atarken, 7 de asist kaydetti. Tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı takımda iki Süper Lig, birer de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
🥋 Galatasaray’daki son antrenmanı öncesi Yuto Nagatomo 👋 😢 🇯🇵 pic.twitter.com/IidKR3vMkl
🥋 Galatasaray’daki son antrenmanı öncesi Yuto Nagatomo 👋 😢 🇯🇵 pic.twitter.com/IidKR3vMkl— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 2, 2020
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