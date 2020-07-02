SÜPER LİG

Nagatomo'dan gözyaşlı veda

Galatasaray'da sözleşmesi biten ve takımla son antrenmanına çıkan Japon futbolcu Nagatomo, gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nagatomo idmanda duygusal anlar yaşadı.

Nagatomo idmanda duygusal anlar yaşadı.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar sürerken, antrenmanda duygusal bir veda yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi sona eren Yuto Nagatomo, son idmanına çıktı ve takımla vedalaştı. 33 yaşındaki futbolcunun bu esnada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Japon futbolcunun sezonun ikinci yarısında lisansı çıkmamıştı.

  • 2018 yılında Inter'den transfer edilen Nagatomo, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 65 resmi maçta 3 gol atarken, 7 de asist kaydetti. Tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı takımda iki Süper Lig, birer de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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