SÜPER LİG

Luis Nani'den Türkiye itirafı: İç saha cennet, deplasman cehennem gibi

Nani'den Türkiye itirafı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunurken, Türkiye hakkında "İç saha cennet, deplasman cehennem gibi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Luis Nani Fenerbahçe formasıyla 12 gol kaydetti.

Luis Nani Fenerbahçe formasıyla 12 gol kaydetti.

Manchester United formasıyla unutulmaz zaferler yaşayan ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Luis Nani, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Goal'e konuşan Portekizli yıldız, 2015-16 sezonunda sarı-lacivertli formayla 47 resmi maça çıkmış ve 12 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.

Kariyeri boyunca Portekiz Ligi ve Süper Lig dışında La Liga, Premier Lig ve Serie A deneyimi de yaşayan Nani, futbol oynadığı liglerin atmosferlerini değerlendirirken Türkiye'deki taraftarlara yönelik şunları kaydetti:

  • Futbol, kültür gibidir. Her ülkenin futbola bakış açısı bir diğerinden farklı oluyor. Kariyerimde en güzel futbol atmosferini Türkiye'de yaşadım. Orada taraftarlar gerçekten çılgın. İç sahada oynadığınızda cennet, deplasmanda oynadığınızda cehennem gibi bir ortam oluyor. İspanya, İtalya ve Portekiz'de futbol, toplumda sahip olduğu statü açısından Latin Amerika'ya benziyor. Fakat bu deneyimlerimin tamamı muhteşemdi.

Nani Konyaspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketi anlattı
Nani Konyaspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketi anlattı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luis Nani'nin Torku Konyaspor'a attığı harika golün ardından yaptığı hareket tartışmalara sebep olmuştu. Sosyal medyada yetenekli futbolcunun bu hareketi bir tepki olarak yaptığı iddia edildi. Ancak Nani yaptığı açıklama ile bu iddialara cevap verdi. Nani Konya maçı sonrası, 'Golden önce 2 tane duran top kullanmıştım. İkisinde de istediğimden daha fazla top yükseldi ve istediğim yere gönderemedim. Ondan sonra anladım ki topa az güçle vurduğunuz zaman istediğiniz yere gidiyor. Az kuvvet uygulamaya ve kaleye vurmaya karar verdim. Gol oldu.' dedi. Mersin maçında ıslıklanan Portekizli, taraftarlara da mesaj verdi. Nani ' Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığım her maçta aynı düşünce ve istekle sahaya çıkıyorum. Fenerbahçe için mücadele etmeye çalışıyorum. Bazen işler iyi bazen daha az iyi gidiyor. Ben Fenerbahçe'ye katkı vermeye çalışıyorum.' diye konuştu.Luis Nani bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 10 gol 9 asist yaptı. Video: Nani'den jeneriklik gol

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