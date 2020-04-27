Napoleoni kararını verdi

Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor’un İtalyan futbolcu Napoleoni'ye teklifler götürdüğü iddia edildi. Ancak tecrübeli futbolcunun ilk tercihinin Göztepe olacağı ve kurmaylarla görüşme yapmayı beklediği vurgulandı.

"Umarım burada kalırım"

Göztepe’de çok mutlu olduğunu dile getiren deneyimli futbolcunun, “Umarım burada kalırım. Göztepe’de ve İzmir’de her şey çok güzel. Müthiş bir taraftara sahibiz. Takımdaşlık üst seviyede. Burada başarılı olmaya devam edeceğim" dediği bildirildi.

Sezon başında Medipol Başakşehir’den gelen 33 yaşındaki futbolcu, Göztepe formasıyla çıktığı 21 lig maçında 3 gol atıp 2 de asist yaptı.



