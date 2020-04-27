SÜPER LİG

Napoleoni kararını verdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek Stefano Napoleoni’nin kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Göztepe'nin Stefano Napoleoni ile bir yıllık daha sözleşme opsiyonu bulunuyor.

Göztepe'nin Stefano Napoleoni ile bir yıllık daha sözleşme opsiyonu bulunuyor.

Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor’un İtalyan futbolcu Napoleoni'ye teklifler götürdüğü iddia edildi. Ancak tecrübeli futbolcunun ilk tercihinin Göztepe olacağı ve kurmaylarla görüşme yapmayı beklediği vurgulandı.

"Umarım burada kalırım"

Göztepe’de çok mutlu olduğunu dile getiren deneyimli futbolcunun, “Umarım burada kalırım. Göztepe’de ve İzmir’de her şey çok güzel. Müthiş bir taraftara sahibiz. Takımdaşlık üst seviyede. Burada başarılı olmaya devam edeceğim" dediği bildirildi.

  • Sezon başında Medipol Başakşehir’den gelen 33 yaşındaki futbolcu, Göztepe formasıyla çıktığı 21 lig maçında 3 gol atıp 2 de asist yaptı.


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