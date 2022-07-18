Ndiaye: 'Beni bulup öldüreceğini söyledi'

Geçtiğimiz sezonu Aris'te geçirip, transfer dönemi başında Adana Demirspor'a transfer olan 31 yaşındaki Ndiaye, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Senegalli orta saha, Adana Demirspor transferinin hızlı gerçekleştiğini anlatarak, “Adana Demirspor’a transferim bence çok hızlı ve kolay gerçekleşti. Önce yönetim ve sportif direktör ile görüştüm. Onlar beni istedi, ben onları istedim bu sebeple gayet kolay gerçekleşti. Adana Demirspor’un ilgisini duyunca çok mutlu oldum. Büyük takımların ilgisini duyduğunuzda her zaman mutlu olursunuz. Özellikle Adana gibi güzel bir şehrin ilgisini duyduğunuzda güzel bir histir. Bu yüzden ilgiden dolayı çok mutluydum” diye konuştu.



'Senegal harici yaşamak isteyeceğim tek ülke Türkiye'

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Türkiye’de birçok kulüpten teklif aldığını söyleyen Ndiaye, “Adana Demirspor kariyerimde yeni bir sayfa ama umarım aynı zamanda kariyerimin en iyi sayfası olur. Diğer takımlardan bazı iyi teklifler aldım ama Adana’yı seçtim çünkü meydan okumayı seviyorum ve bana sunulan projede çok fazla hırs olduğunu düşündüm. Beni hayatta tutan şey bu ve bu yüzden puanlar için savaşmaya sabırsızlanıyorum. Eski takım arkadaşlarımla burada oynayacak olmamdan dolayı çok ama çok mutluyum. Türkiye’de her zaman evimde gibi hissediyorum. Eğer Senegal’de yaşamayacak olursam yaşamak isteyeceğim tek ülke Türkiye olur” ifadelerini kullandı.

'Beni bulup öldüreceğini söyledi'

Ndiaye, transfer sürecinde Belhanda ile yaşadığı anıyı da anlatarak, “Özellikle Belhanda bana çok fazla baskı uyguladı, hatta biraz sinirlenmeye başladı. Başka bir yere imza atarsam beni bulup öldüreceğini söyledi. Umarım önceki takımımızda yakaladığımız başarıları burada da yaşayabiliriz” şeklinde konuştu.

'Adana Demirspor’da oynamak istediğimi söyledim'

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Hedeflerinden de bahseden tecrübeli orta saha, “Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Kulübümüzün öncelikli hedefi bu ve biz de bu hedef için savaşmalıyız. Türkiye’deki bazı hocalarla konuştum. Her birini tek tek aradım ve kendilerine teşekkür ettim ve onlara Adana Demirspor’da oynamak istediğimi söyledim” dedi.

Geçen sezon Aris'te 35 maça çıkan Senegalli, 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.

🎙️🆕RÖPORTAJ | Adana Demirspor'umuzun yeni transferi Badou Ndiaye Youtube kanalımızda transfer sürecini ve yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi.



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