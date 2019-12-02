Nefes kesti

Süper Lig’in 13. haftasında oynanan derbi maçta Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere berabere kaldı. Maça iki takım da bir çok eksikle çıkarken, Karadeniz ekibi Sörloth’un ayağından bulduğu öne geçti. Son dakida Nagatomo’nun ayağında golü bulan Galatasaray beraberliği zor kurtardı. 13. dakikada Yusuf Sarı’nın pasında topla buluşan Nwakaeme ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı. 25’de Sosa’nın soldan ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Obi Mikel kafa vuruşu yandan dışarı çıktı. 35’de Ömer Bayram’ın sol çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan yumruklarıyla topu uzaklaştırdı. 43’de Nwakaeme ceza sahası içine doğru gönderdiği topu Pereira, kafa ile Sorloth’ün önüne indirmek istedi. Bu oyuncuyu geçen topa direk dibinde Kamil Ahmet’in vuruşunda ise Muslera iki hamlede topa sahip oldu. 50. dakikada Sosa’nın soldan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Sörloth, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. 60’da Jimmy Durmaz, sağ kanattan ceza sahası içerisine girerken dar açıdan çevirdiği top Uğurcan’ı geçerken, savunma gol izni vermedi. 62’de Ömer’in soldan kullandığı kornerde Marcao’nun yarım volesinde top kalenin üstünden auta gitti. 68’de Nwakaeme’nin sol kanattan açtığı ortaya Sörloth ayak ucuyla dokunurken çerçeveyi tutturamadı. 68’de Sörloth’un ara pasında Nwakaeme şutunda Muslera’yı geçemedi. 69’da Seri’nin ara pasıyla ceza sahasına giren Ömer’in sol çaprazdan gönderdiği sert şut yan ağlarda kaldı. 90. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Nagatomo topu filerele gönderdi: 1-1.

İnşallah kaybettiğimiz bu puanı aramayız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, son dakikada yedikleri golün iyi olmadığını belirterek, “Attığımız gol sonrası yediğimiz baskıyı kaldıramadık. Kontradan bulduğumuz pozisyonları da değerlendiremedik. Kaçınılmaz son. Attığımız golden sonra G.Saray biraz daha ataktı. Daha fazla üzerimize geldi. Böyle bir sonuç çıktık. Üzgünüz. Trabzonspor’un yarıştan kopmuş bir hali yok. Kazansaydık çok daha farklı olacaktı. Özellikle son dakikalarda kaybettiğiniz puanları veya kaçırdığınız puanları sezon sonu geldiği zaman bir şekilde arıyorsunuz ama inşallah aramayız” dedi. “Sörloth’ün bonservisi alınacak mı?” sorusuna da yanıt veren Trabzonspor Başkanı “İngiliz kulübünden 2 yıllığına kiraladığımız bir oyuncu. Kontratının şartları belli. Ben 2 sene sonra 6 milyon Euro vereceğim oyuncuya şimdi niye o parayı vereyim. Belirli bir maç sayısına ulaştığı takdirde zorunlu olarak Trabzonspor o parayı, o oyuncunun bonservisine verecek. Ulaşmasa da yine opsiyon bizde. Böyle bir şey bizim gündemimizde yok” dedi.

Bu hatayı yapmamalıydık

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, son dakikalarda yedikleri gol nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. “’90. dakikada gelen gol bizi üzdü” diyen Karaman, “Çünkü bazen maçın hikayesi, topun bir dönüşü, küçük dokunuş, bir metrelik bir koşu, maçın tamamını özetleyen bir dokunuş oluyor. Oraya kadar getirmişken bu hatayı yapmamalıydık. G.Saray ligin iyi takımlarından bir tanesi. Kaliteli oyuncuları var. Bu tarz hatalar yaparsanız cezayı kesiyorlar” dedi. Trabzonspor’un 1-0’dan sonra savunmaya çekildiği yönünde eleştirilere de cevap veren Karaman, “Bazı insanların kulağına girsin, beyinleri alsın diye tekrar söylüyorum. ‘UEFA’da oyuncular oynamadı’ diyorlar. 10’un üzerinde 17-18 maç oynayan oyuncum var. En azından sportif duruşa saygı duysunlar. Gerçeğimizi biz yaşayalım, onların hayal alemi varsa hayallerini kendileri yaşasınlar. Bazı oyuncularıma gereğinden fazla yük bindi” diye konuştu.

Daha çok gol atabilirdim

Trabzonspor’un golünü atan ve ligdeki gol sayısını 8’e çıkaran Alexander Sörloth, daha çok gol atamadığını söyledi. Maçı ve performansını değerlendiren Norveçli golcü, “Performansım kötü değildi ancak daha çok gol atabilirdim. Biraz geri çekildik. Bunun cezasını da golle çektik. Geri çekilmek size biraz alan yaratabilir ama maalesef bu şekilde goller yiyebiliyorsunuz” diye konuştu. Nijeryalı orta saha oyuncusu Obi Mikel ise “İki takım da kazanabilirdi. Belki adil olan skor 1-1 gibi görünse de hedefimiz galibiyetti” dedi.

Trabzonspor’un golünü atan ve ligdeki gol sayısını 8’e çıkaran Alexander Sörloth, daha çok gol atamadığını söyledi. Maçı ve performansını değerlendiren Norveçli golcü, “Performansım kötü değildi ancak daha çok gol atabilirdim. Biraz geri çekildik. Bunun cezasını da golle çektik. Geri çekilmek size biraz alan yaratabilir ama maalesef bu şekilde goller yiyebiliyorsunuz” diye konuştu. Nijeryalı orta saha oyuncusu Obi Mikel ise “İki takım da kazanabilirdi. Belki adil olan skor 1-1 gibi görünse de hedefimiz galibiyetti” dedi. Ruhumuzu ortaya koyduk

G.Saray’a beraberliği getiren Nagatomo, sahada ruhlarını ortaya koyduklarını söyledi. Trabzonspor deplasmanının çok zor olduğunu belirten Japon futbolcu, “Son dakikaya kadar mücadele eden, ruhunu ortaya koyan bir G.Saray vardı. 3 puanı hak etmiştik” dedi. Marcao ise “Bir puan kötü değil. Rakip forvetin vurmadan önce beni ittiğini hissettim. Hakem takdir hakkını golden yana kullandı” dedi. Emre Mor ise düşürüldüğü pozisyonun penaltı olduğunu öne sürdü.

G.Saray’a beraberliği getiren Nagatomo, sahada ruhlarını ortaya koyduklarını söyledi. Trabzonspor deplasmanının çok zor olduğunu belirten Japon futbolcu, “Son dakikaya kadar mücadele eden, ruhunu ortaya koyan bir G.Saray vardı. 3 puanı hak etmiştik” dedi. Marcao ise “Bir puan kötü değil. Rakip forvetin vurmadan önce beni ittiğini hissettim. Hakem takdir hakkını golden yana kullandı” dedi. Emre Mor ise düşürüldüğü pozisyonun penaltı olduğunu öne sürdü. Sosa cezalı

Trabzonspor’da dün akşam sarı kart gören Jose Sosa cezalı duruma düştü. Arjantinli yıldız, Antalyaspor maçında oynamayacak.