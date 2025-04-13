Milli oyuncu Altay Bayındır'ın kariyerinde ilk kez Premier Lig'de forma giydiği maçta Manchester United, St.James' Park'ta Newcastle United'a 4-1 mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig 32. haftasında Manchester United deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi. St.James' Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle 4-1 kazandı.
Manchester United'da forma giyen milli oyuncu Altay Bayındır kariyerinde ilk kez bir Premier Lig karşılaşmasında forma giydi.
Milli file bekçisinin savunmadan yolladığı top kısa kaldı ve Newcastle Unitedlı futbolcu araya girdi. Topu alan Guimaraes karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Tonali, 49 ile 64. dakikada Barnes (2) ve 77. dakikada Guimaraes attı. Manchester United'ın tek golünü 37. dakikada Garnacho kaydetti.
Bu sonucun ardından Manchester United 38 puanla 14. sırada kalırken Newcastle United puanını 56 yaparak 4. sıraya yükseldi.