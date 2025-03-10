NFL'de transfer çılgınlığı

Amerikan Ulusal Futbol Ligi NFL'de yeni sezon öncesi kesenin ağzı açıldı. Takımlar, bu hafta sonu toplam değeri 1 milyar 100 milyon doları geçen sözleşmelere imza attı.





Josh Allen'dan 330 milyon dolarlık sözleşme





TRT Spor'da yer alan habere göre; pastadan aslan payını ise 28 yaşındaki oyun kurucu Josh Allen aldı. Allen, Buffolo Bills ise 330 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı.





2018 draftında sekizinci sıradan seçilen Allen böylece NFL tarihinin en fazla kazanan ikinci oyuncusu oldu. Bills'in daha daha önce anlaştığı oyuncularla birlikte kasasından 500 milyon dolar çıkacak.





Myless Garett ise Cleveland Browns takımı ile 160 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Yılda 40 milyon dolar alacak olan Garett, NFL tarihinin oyun kurucular dışında en çok kazanan ismi oldu.





MK Metcalf ise Pittsburg Steelers ile 150 milyon dolara anlaştı. NFL'de bu hafta sonu 16 oyuncu toplam 1 milyar 120 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.



