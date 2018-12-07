SÜPER LİG

Nihat Kahveci şampiyonluk adayını açıkladı

Beşiktaşlı eski futbolcu Nihat Kahveci, şampiyonluk adayının ligde lider konumda bulunan Medipol Başakşehir olduğunu söyledi.

Haber Merkezi IHA
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci.

Fotoğraf: IHA

Beşiktaşlı eski futbolcu Nihat Kahveci, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği seminerde lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Futbol gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan eski milli futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluğa en yakın takımın Medipol Başakşehir olduğunu ifade etti.

"A Milli Takım'dan soğuma söz konusu"

Nihat Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nı insanlara yeniden sevdirmek gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

  • Bizim oynadığımız maçlarda Türk Milli Takımı insanlarla kaynaşmış haldeydi. Şimdi bir soğuma söz konusu. Milli takımın maçı olduğunu aramızda bilmeyen insanlar var. Türk Milli Futbol Takımı'nı insanlara sevdirmek gerekiyor. İnsanlar yine o heyecanla, o maç saatini birlikte beklemeli. O soğukluğu yok etmeliyiz.


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