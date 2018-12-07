Nihat Kahveci şampiyonluk adayını açıkladı

Beşiktaşlı eski futbolcu Nihat Kahveci, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği seminerde lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Futbol gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan eski milli futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluğa en yakın takımın Medipol Başakşehir olduğunu ifade etti.

"A Milli Takım'dan soğuma söz konusu"

Nihat Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nı insanlara yeniden sevdirmek gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu: