Nihat Kahveci'den "Batshuayi kaç gol atar?" tahmini

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den sel bölgesinde temizlik çalışmalarına destek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Afetzedelere başsağlığı ve geçmiş olsun temennisinde bulunan Kabaktepe, temizlik çalışmalarına katıldı. Sel sularında sürüklenen araçların kaldırılmasına destek verdi.