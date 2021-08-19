Nihat Kahveci'den "Batshuayi kaç gol atar?" tahmini

Beşiktaş, Cheslea'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların ses getiren transferiyle ilgili dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.
NutSpor Youtube kanlında konuşan Kahveci, şu ifadeleri kullandı;
"Kesin 15-20 gol atar"
- "Batshuayi stil ve fizik olarak Drogba tarzı. Sağ ayakla gol, sol ayakla gol, kafayla gol, ceza sahası dışı gol, Batshuayi'de her şey var. 35 maçta 22 gol atmış dünyanın 1 numaralı milli takımında, bu çok önemli. Bu sene forvet transferi deyince 1 numarada Batshuayi geliyor aklıma. İspanya'ya İngiltere'ye gitti. Diğer büyük liglere gitti. Çok tecrübeli bir oyuncudan bahsediyoruz. Sakatlık olmazsa bütün maçlarda da oynarsa kesin 15-20 gol atar gibime geliyor. Geçen seneki Ghezzal'ın kaç tana pas vereceğini düşünün. Alex (Teixeira), pas ustası o da; 'al at' diyor. Larin de kafayla indirir, 'al da at' der. Yani gol atmama ihtimali yok."