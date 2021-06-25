Nihat Kahveci'den Diego Costa yorumu: "Hemen biletini alsınlar"

Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendiren Nihat Kahveci, adı siyah-beyazlı kulüple anılan Diego Costa hakkında yorumlarda bulundu.

32 yaşındaki İspanyol futbolcuyu iyi tanıdığını belirten Kahveci, transferinin Beşiktaş'a büyük fayda sağlayacağını söyledi.

"Tam bizim ligin oyuncusu"





NutSpor Youtube kanlında konuşan Nihat Kahveci, "Diego Costa'yı çok iyi tanıyan biri olarak söylüyorum; anlaşıyorlarsa hemen yarın bilet alsınlar, havalimanına indirsinler. Tam da bizim ligimize uygun bir oyuncu. Bizim ligimizde ne var; bire bir mücadele var, ısırma var. Çok hırslı bir futbolcu ve Türkiye Ligi'ne de çok uyan bir karakter" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Nihat Kahveci Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alıyor.







