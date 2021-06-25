Spor Nihat Kahveciden Diego Costa yorumu "Hemen biletini alsınlar"
TRANSFER

Nihat Kahveci'den Diego Costa yorumu: "Hemen biletini alsınlar"

Yorumculuk yapan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, yıldız golcü Diego Costa'nın siyah-beyazlılara çok faydalı olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nihat Kahveciden Diego Costa yorumu: Hemen biletini alsınlar
Kariyerinde Chelsea ve Atletico Madrid gibi büyük takımların formalarını giyen Diego Costa'nın boşta olması, transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.

Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendiren Nihat Kahveci, adı siyah-beyazlı kulüple anılan Diego Costa hakkında yorumlarda bulundu.

32 yaşındaki İspanyol futbolcuyu iyi tanıdığını belirten Kahveci, transferinin Beşiktaş'a büyük fayda sağlayacağını söyledi.

"Tam bizim ligin oyuncusu"


NutSpor Youtube kanlında konuşan Nihat Kahveci, "Diego Costa'yı çok iyi tanıyan biri olarak söylüyorum; anlaşıyorlarsa hemen yarın bilet alsınlar, havalimanına indirsinler. Tam da bizim ligimize uygun bir oyuncu. Bizim ligimizde ne var; bire bir mücadele var, ısırma var. Çok hırslı bir futbolcu ve Türkiye Ligi'ne de çok uyan bir karakter" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alıyor.
Nihat Kahveci Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alıyor.


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