Nihat Kahveci'den transfer yorumu: "Fenerbahçe'ye gelirse ilaç olur"

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimleri Nihat Kahveci değerlendirdi.

Sörloth için "Fenerbahçe'ye ilaç olur" diyen Kahveci, Bakambu için de olumlu ifadeler kullandı.

Nihat Kahveci'nin iki futbolcu hakkında TRT Spor'da yaptığı yorumlar şöyle;

"Sörloth'un Fenerbahçe'den daha iyi bir takım bulabileceğini düşünmüyorum"

"Fenerbahçe'nin forvet transferinde Sörloth çok konuşuluyor; her ne kadar ailesi istemese de bu işlerde ne olacağı belli olmaz. Sörloth Fenerbahçe'ye ilaç olur. Bulduğu pozisyonları değerlendiren bir oyuncu. Kolay bir transfer değil. Avrupa'da da devam etmek istiyor gibi gözüküyor. Ama 7-8 Eylül'e kadar zaman var. Her an her şey olabilir. Sörloth'un da bu dönemde Fenerbahçe'den daha iyi bir takım bulabileceğini düşünmüyorum."

Sörloth, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

"Bakambu iyi oyuncu"

"Bir de Bakambu konuşuluyor. Villarreal döneminde çok izlediğim bir oyuncuydu. Orada inanılmaz goller attı ve 40 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'e transfer oldu. Zaten Villarreal'de oynayan her oyuncuya ben burada hemen imzamı atarım. İyi oyuncu gelirse..."

Bakambu Villarreal'de çıktığı 105 maçta 47 gol atma başarısı göstermişti.

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