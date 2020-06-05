Nihat Özdemir açıkladı: Seyircili olabilir

Ekonomist dergisinin Instagram hesabında canlı yayına katılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da, TFF 1. Lig'in ise 19 Haziran'da başlayacağını belirten Nihat Özdemir, "Türkiye salgın sürecinde büyük bir mücadele verdi. Dünyada örnek gösterilebilecek ülkelerin başında geliyoruz. Almanya, ligleri mayıs ayı içinde başlattı. Neden Almanya diyoruz? Almanya ile Türkiye'nin nüfusları aynı. Almanya'da 8 binin üzerinde can kaybı var. Bizde ise 4 binden fazla insanımız yaşamını yitirdi. Başlamamız gerektiğine inandık. Programımızı yaptık. Süper Lig'de 5, TFF 1. Lig'de ise 4 haftanın maç programını açıkladık" ifadelerini kullandı.

TFF Sağlık Kurulu ve ona bağlı danışma kurulunun çalışma yürüttüğünü aktaran Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iş kolay değil. Kurullarımız çok önemli çalışma temposu içinde. Takımların liglere nasıl hazırlanacakları konusunda her şeyi talimatnamede hazırladılar. Bunu tüm takımlarımızla paylaştık. İnşallah gelecek hafta maçlara başlayacağız. Talimatname çok önemli. Maçlara kesin olarak seyircisiz başlayacağız. Ama temmuzda koronavirüsün kaybolması durumunda şartlara göre belki de son 3 hafta maçlarını seyircili oynatma durumumuz dahi olabilir. İnşallah Allah bize yardım eder ve seyircili de oynatırız."

Süper Lig'e saat ayarı Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabakalarının başlama saatlerinde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde yeni program şöyle;27. hafta12 Haziran Cuma21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)13 Haziran Cumartesi18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)14 Haziran Pazar18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)15 Haziran Pazartesi:21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)28. hafta19 Haziran Cuma21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)20 Haziran Cumartesi18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)21 Haziran Pazar18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)21.00 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü (Türk Telekom)22 Haziran Pazartesi21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)29. hafta26 Haziran Cuma21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)27 Haziran Cumartesi18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ülker)21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)28 Haziran Pazar18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)29 Haziran Pazartesi21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)30. hafta3 Temmuz Cuma21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Denizli Atatürk)4 Temmuz Cumartesi18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)5 Temmuz Pazar18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)6 Temmuz Pazartesi21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)31. hafta7 Temmuz Salı18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)8 Temmuz Çarşamba18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)9 Temmuz Perşembe18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)29, 30 ve 31. hafta programı 👇 pic.twitter.com/DVfB6oGQZz— TFF (@TFF_Org) June 4, 2020

Almanya'da bir maçta 322 kişinin yer aldığının altını çizen Nihat Özdemir, şunları kaydetti:

"Biz ise maçları 296 kişiyle oynayacağız. Maçlardan önce testleri yapacağız. Ümit ediyoruz testler negatif çıksın ve takımlar maçlara hazırlansın. Biz sorumluluğu alıyoruz. Futbolun sahibi TFF. Bilime inanıyoruz. Çevre ülkelere baktığımız zaman birçok ülke liglere başladı. Türkiye, koronavirüs yönünde hepsinden iyi. İnşallah bu ligi oynayarak tamamlayacağız. Olmazsa olmazımız maçların oynanarak ligin tamamlanmasıydı. Kulüpler disiplini hiç bırakmayacak. Eğer kulüpler disiplini bozmazsa ligi oynayarak tamamlamak istiyoruz."

"Trabzonspor'u bu sıkıntılı durumdan çıkarmaya çalışacağız''

Nihat Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası vermesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bizim takip ettiğimiz bir konu. Ahmet Ağaoğlu ve finans ekibiyle bizim arkadaşlarımız toplantıya katıldılar. Haklı noktamız çok. Bu, UEFA'dan çıkan değil üst kurulun verdiği karar. İtiraz yollarımızı yapıyoruz. TFF ve Trabzonspor olarak bütün hukukçular gücümüzü birleştirdik. Müracaatlarımızı yapacağız. İnşallah mutlu sona kavuşup Trabzonspor'un hakkını teslim edeceğiz. Servet Yardımcı, UEFA'nın yönetim kurulunda. Bu işe destek oluyor. Ne yapıp edip görüşmelerimizi yapacağız ve Trabzonspor'u bu sıkıntılı durumdan çıkarmaya çalışacağız."

Kulüplerin mali sıkıntıları

Koronavirüs salgını nedeniyle kulüplerin önemli gelir kaybı yaşadığına ve mali sıkıntıya girdiğine dikkati çeken Nihat Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FFP maddelerini de çalışıyoruz. Bu süreyi haziran sonuna kadar uzattık. FFP maddelerini ve harcama limitlerini gözden geçiriyoruz. Yeni maddeleri ortaya koyacağız. Kulüplerle paylaşacağız. Haziran sonu itibariyle kulüplerin bilançolarını alıp değerlendirmelerini yapacağız. Kulüplerimiz bizim vazgeçilmezlerimiz. Gerekli desteği yapmak en başlıca görevlerimizden birisi. Lisan kurulumuz var. 7 kişiden oluşuyor. Çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah gelecek yıl takip edeceğimiz finansal yapılarla ilgili maddeleri açıklayacağız. Oran geçen sene yüzde 30'du. Bunu 15'e düşürmemiz lazım. Birçok şeyi göz önüne alarak kulüpleri yaşatmak için gerekli desteği vereceğiz."

Yabancı kontenjanı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kontenjanını kademeli olarak düşürmeyi planladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2020-2021 sezonunda yabancı sayısı düştüğü gibi, gelecek futbolcularda nitelik arayabilir miyiz acaba? 30'un üstünde çok sayıda oyuncu var. Kriter getirebilir miyiz? Kulüplerin altyapıdan daha fazla oyuncuya yer vermesine bakabiliriz. Bu konuda destek yapabilir miyiz? Bu çalışmaları bir komisyon yapıyor. Bazı şeyleri ortaya çıkaracağız. Kulüpler Birliği Vakfı ile paylaşacağız. Sezon başlamadan 2020-2021 için kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için çalışıyoruz."

"Dokuz senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına rastlamadık"

Nihat Özdemir, Ekonomist muhabirinin "Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" sorusuna, "Birçok ülkede de böyle olaylar oldu. İtalya, İngiltere ve Fransa'da. Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. O sezon 2010-2011 sezonudur. 9 sene geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına şu ana kadar rastlamadık. Etik ve disiplin kurulumuz şikayetleri inceliyor. Tespit ettiğimiz zaman üstüne gideceğiz" cevabını verdi.



