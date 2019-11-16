SÜPER LİG

Novak 6 hafta yok

Milli aranın ardından sakat oyuncularına kavuşacak olmanın heyecanın yaşayan Trabzonspor’a bir kötü haber de Filip Novak’tan geldi. Milli takım antrenmanında sakatlanın Çekyalı futbolcunun 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filip Novak

Filip Novak

Trabzonspor’da sakatlık kabusu dinmiyor. Milli ara sonrası sakat oyuncularına kavuşmanın heyecanını yaşayan Trabzonspor’da, Filip Novak’tan gelen kötü haber moralleri bozdu. Çek oyuncunun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Çekya milli takım antrenmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Filip Novak’ın milli takım doktoru tarafından yapılan ilk muayenesi ve tetkikleri sonucu sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup, ilk değerlendirmelere göre 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı sağlık kurulumuza iletilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuz, Pazar günü Trabzon’a gelecek ve burada kulüp doktorumuz Hakan Ayaz tarafından tekrar değerlendirilerek tedavisine Trabzon’da devam edilecektir” denildi. 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor’un bu sezon ligde oynadığı 11 maçta da ilk 11’de forma giymiş, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 7 maça çıkmıştı. Öte yandan U21 milli takım kampında kasığındaki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartılan Yusuf Sarı’nın ise Trabzon’a geleceği ve tedavisine kulüpte devam edileceği belirtildi.

  • Fırtına’yı gençler yarışta tuttu
  • Trabzonspor'un genç oyuncuları
    Trabzonspor'un genç oyuncuları
  • Trabzonspor’da, şans verilen genç oyuncuların da rekabetin içinde olacağının sinyalini vermeleri teknik heyeti sevindirdi. Altyapısından yetiştirdiği genç futbolcularıyla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor’da, bu isimlerin daha da ön plana çıkması bekleniyor. Tecrübeli isimlerle, genç isimler arasında iyi bir kurgu ortamı oluşturmaya dikkat eden Karadeniz ekibi, yaşanan sakatlıklar nedeniyle zirveye gençleriyle tutunarak yarışın içinde kalmayı başardı. Trabzonspor’da sürekli forma giyen gençlerin yanısıra kaleci Arda Karabulut, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Fıratcan Üzüm, Muhammet Akpınar, Koray Kılınç ve Salih Kavrazlı da bordo-mavili formayı uzun yıllar giyebilecek yetenekler arasında yer alıyor.
  • Özel çocuklara ziyaret
  • Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman
    Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman
  • Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ertürk ve Teknik Direktör Ünal Karaman, Sürmene’de bulunan Muratlı Özel Eğitim Anaokulu’nu ziyaret etti. Milli Takımlar eski menajeri Can Çobanoğlu’nun annesi Neriman Çobanoğlu adına yapılan okulda eğitim gören Down Sendromlu ve Otizmli çocukları ziyaret eden Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman’a, Can Çobanoğlu da eşlik etti. Ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

A Milli Takımımız ilkleri başardı
A Milli Takımımız ilkleri başardı

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı garantilerken, birçok ilke imza attı. H Grubu'nun 9. haftasında konuk ettiği İzlanda'yla 0-0 berabere kalarak EURO 2020 vizesi alan milli takım, Şenol Güneş'le önemli bir başarı elde etti.Grupta oynadığı 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Türkiye, topladığı 20 puanla elemelerin bitimine bir maç kala hedefine ulaştı.EURO2020 Elemeleri H Grubu’nda 9. maçlar sonunda ilk iki sırada yer almayı garantileyerek finallere adımızı yazdırıyoruz. Bekle Avrupa geliyoruz! #EURO2020Yolunda pic.twitter.com/U9uPase59K&mdash; Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 14 Kasım 2019 İkinci kez üst üsteA Milli Futbol Takımı, ikinci kez üst üste Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.Tarihinde 5. defa Avrupa'nın en önemli milli takım organizasyonunda yer almayı garantileyen ay-yıldızlılar, 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra 2020'de de Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.Milli takım, EURO 1996 ve EURO 2000'den sonra ilk defa üst üste Avrupa Şampiyonası bileti alarak da önemli bir başarıya imza attı.📷 Sevinmek size çok yakışıyor!.. pic.twitter.com/CGRfeoivEq&mdash; Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 14 Kasım 2019 İlk kez bir maç kala garantilediA Milli Takım, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup maçlarının bitimine 1 hafta kala katılmayı garantiledi.Daha önce 4 kez Avrupa Şampiyonası'na, 2 defa da Dünya Kupası'na katılan milliler, ilk kez grup maçları bitmeden büyük bir turnuvanın biletini aldı.Ay-yıldızlı ekip, 1996 ve 2000'deki Avrupa şampiyonalarına play-off maçları sonucunda katılma hakkı kazandı. 2008'deki turnuvaya son maça kadar süren çekişme sonucunda elde ettiği grup ikinciliği ile giden Türkiye, 2016'ya da en iyi üçüncü olarak katılmayı başarmıştı.Milli takım, 2002 Dünya Kupası'na da baraj maçı oynayarak katılmıştı. Ay-yıldızlı ekip, 1954 Dünya Kupası'na ise İspanya'yı kura çekimiyle saf dışı bırakarak gitmişti.Şenol Güneş tarihe geçtiAy-yıldızlı ekipte ikinci dönemini geçiren teknik direktör Şenol Güneş, Türk futbol tarihine adını yazdırdı.Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nı hem Dünya Kupası'na hem de Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk teknik adam oldu.Güneş yönetiminde 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarihe geçen ay-yıldızlılar, deneyimli teknik adamla EURO 2020'de de mücadele edecek.Son 12 yılın en iyi puanıAy-yıldızlı ekip, son 12 yılın en fazla puanını topladığı elemeleri oynuyor.EURO 2008 Elemeleri'nde grubunda oynadığı 12 maçta 24 puan elde eden ay-yıldızlı ekip, daha sonra ise 5 kez eleme gruplarında 20 puana ulaşamamıştı.Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 Elemeleri'nde 9 maçta 20 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, bu alanda da uzun süre sonra önemli bir istatistiğe imza attı.İç sahada gol yemeden maçlarını tamamlayan ilk takımTürkiye, EURO 2020 Elemeleri'nde iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan ilk takım oldu.İç sahadaki 5 maçını da oynayan ve bu karşılaşmalarda kalesinde gol görmeyen ay-yıldızlı ekip, önemli bir istatistiğe imza attı.Toplam 10 gruptan oluşan EURO 2020 Elemeleri'nde sahasında 4 maç oynayan Polonya da henüz taraftarı önünde gol yemedi. G Grubu'ndaki Polonya, 19 Kasım Salı günü sahasındaki son maçında Slovenya'ya karşı kalesini gole kapatırsa, Türkiye'nin ardından taraftarı önünde gol yemeyen ikinci ekip olacak.Gruplardaki diğer 53 ekip ise kendi sahalarında en az bir gol yedi.Rakipler 30 Kasım'da belli olacakA Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de maçlarını oynayacağı ülkeler ve gruptaki rakipleri 30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek kura çekimiyle belli olacak.Toplam 24 takımın katılacağı kura çekiminde seribaşı ülkeler, eleme maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak.Grup maçları sonunda şampiyonaya katılacak 20 takım doğrudan belirlenecek. Son 4 takım ise Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak. Play-off kuraları ise 22 Kasım Cuma günü çekilecek.İlk kez 12 ülkedeEURO 2020, Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.Yukarıdaki ülkeler, şampiyonaya katılma hakkı elde ederse maçlarını belirlenen gruplarda oynayacak ve en az iki karşılaşmaya ev sahibi avantajıyla çıkacak.Roma'da başlayacak Londra'da bitecekEURO 2020, 12 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da başlayacak.A Grubu'ndaki açılış maçıyla Roma Olimpiyat Stadı'nda başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final maçıyla sona erecek.Şampiyonada son 16 turuna Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra, çeyrek finallere ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg ev sahipliği yapacak.Yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.Galeri: Millilerde maç sonu büyük sevinç

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