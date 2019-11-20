SÜPER LİG

Novak yerine Abdurrahim

Milli takım kampında sakatlanan Novak’ın alternatifsiz olması nedeniyle sıkıntı yaşayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın bu bölgede yine bir genç oyuncu olan Abdurrahim Dursun’u oynatması bekleniyor.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Abdurrahim Dursun

Abdurrahim Dursun

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kayıpsız geçmek istediği Ankaragücü deplasmanı öncesi kadro kurmakta sıkıntı çekiyor. Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu sebebiyle ilk 11’i kurmakta sıkıntı yaşayan tecrübeli teknik adam, orta saha ve sol bek mevkii için alternatif isimleri deniyor. Karaman, milli takım kampında sakatlanan Filip Novak’ın uzun sakatlığında sol bek pozisyonunda 3 oyuncuyu deniyor. En büyük favorileri Abdurrahim Dursun ve Kamil Ahmet Çörekçi olan Karaman, Gaston Campi’yi de bu bölge için deniyor. Ünal Karaman, sezon başından beri beğenilen taktiğini değiştirmemek için Filip Novak’ın yerine ilk olarak bu bölgenin oyuncusu olan Abdurrahim Dursun’u düşünüyor. 20 yaşındaki futbolcunun tecrübesizliği sebebiyle Kamil Ahmet Çörekçi’nin de bu bölgeye çekilme ihtimali var. Ancak bu durumda orta sahadaki eksikler sebebiyle Karaman bu bölgeye de yeni bir isim bulmak zorunda kalacak. Ünal Karaman’ın bir diğer alternatifi sol beke Campi’yi koymak. Kariyerinde 12 maç sol bekte görev alan 28 yaşındaki Arjantinli futbolcunun artısı tecrübesi, eksisi ise yavaş olması.

Filip Novak
Filip Novak

Trabzonlu çocuklar TSYD ile gülüyor

  • Trabzon’da kırsal kesimde yaşayan çocukların şehir merkezindeki spor tesisleri ile buluşması ve doyasıya bir gün geçirmesi hedeflenen ‘Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor’ projesinin ikincisi yapıldı. TSYD Trabzon Şubesi’nce organize edilen, İçişleri Bakanlığı’nın himayesinde hayata geçirilen projede, derslerinde başarılı ama maddi durumları iyi olmayan Şalpazarı Doğancı İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteğiyle şehir merkezine getirildi, spor salonları ve Şenol Güneş Kompleksi gezdirildi.

Beckham Falcao’yu istiyor
Beckham Falcao’yu istiyor

Galatasaray’ın sezon başında Monaco’dan transfer ettiği ancak sakatlığı nedeniyle şu ana kadar fayda alamadığı Radamel Falcao için transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; ABD’de Inter Miami kulübünü kuran eski İngiliz futbolcu David Beckham’ın hedefleri arasında Kolombiyalı golcü de yer alıyor. AS Gazetesi’nde yer alan habere göre, 2020 yılında MLS’te mücadele etmeye başlayacak olan Inter Miami, transferde hızlı başlangıç yapmak istiyor. David Beckham’ın kurduğu kulübün takımın başına Carlo Ancelotti’yi getirmeyi planladığı belirtildi. Transferde ise James Rodrigues ile birlikte Mario Mandzukic ve Radamel Falcao’nun ilk hedefler olduğu ifade edildi.FORVETE İKİ YILDIZ İnter Miami Başkanı David Beckham’ın güçlü bir kadro kurmak istediği ve özellikle hücum hattını Radamel Falcao-Mario Mandzukic ikilisinden oluşturmayı planladığı kaydedildi. Juventus’ta oynayan ve takımının Şampiyonlar Ligi kadrosunda olmadığı için mutsuz oban Mandzukic’in devre arasında başka bir takıma gitme isteğinin de bu transferde Beckham’ın elini güçlendireceği vurgulandı. Kolombiyalı yıldız oyuncu Falcao, Galatasaray’da şimdiye kadar 5 maçta forma giydi ve 1 gol attı.Lemina da sakatlandıGalatasaray’da sakatlara yeni bir isim daha eklendi. Milli takımlarından sakat dönen Muslera, Babel ve Luyindama’nın ardından dün de Lemina, sağ iç diz yan bağlarından sakatlanarak Gabon Milli Takımı kampından ayrıldı.Galatasaray Kulübü, milli takımından dönen Gabonlu futbolcusu Mario Lemina’nın sağ diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Gabon Milli Takımı’ndan dönen Lemina ile ilgili yapılan açıklamada, “Lemina sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi” ifadesine yer verildi. Sarı-kırmızılıların Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı’nda forma giyen oyuncusu Christian Luyindama’nın da milli maçta sakatlandığı aktarıldı. Luyindama’nın durumunun İstanbul’a döndükten sonra yapılan tetkikler sonucu ortaya çıkacağı ifade edildi. Milli takımlarından sakat dönen diğer futbolcular Fernando Muslera’nın bel ağrısı ile Ryan Babel’in ise sol dizindeki efüzyon (sıvı birikimi) nedeniyle günü tedaviyle geçirdiği kaydedildi. Takımdan ayrı özel program uygulanan futbolculardan Şener Özbayraklı’nın salonda, Younes Belhanda’nun ise sahada çalışma yaptığı bildirildi. Tedavisinin planlanan programı dahilinde İspanya’ya giden Radamel Falcao’nun, buradaki tedavi süreci sonrası İstanbul’a döneceği aktarıldı. Bir diğer sakatlığı bulunan futbolcu Florin Andone’nin ise günü özel bir tedavi programı dahilinde geçirdiği açıklandı.Ahmed Kutucu takibe alındıAlmanya Milli Futbol Takımı’nı redderek A Milli formayı üzerine geçiren Ahmed Kutucu, Galatasaray’ın gündemine girdi. Falcao’nun sakatlığının geçmemesi ve Andone’nin sağ diz iç yan bağlarında yırtık tespit edilmesi sonrasında devre arası için forvet transferini masaya yatıran sarı-kırmızılı takım Ahmed Kutucu’yu transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılı takım Rumen futbolcunun yerini Kutucu ile doldurmak istiyor. Galatasaray 4.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için her türlü opsiyonu konuşacak. Schalke 04 altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında üst takıma yükselen Ahmed, Alman ekibi ile bu sezon 8 maça çıkarken bir gol ve bir asiste imza attı.Galeri: Falcao pazara çıktı sosyal medya yıkıldı

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