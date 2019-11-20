Novak yerine Abdurrahim

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kayıpsız geçmek istediği Ankaragücü deplasmanı öncesi kadro kurmakta sıkıntı çekiyor. Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu sebebiyle ilk 11’i kurmakta sıkıntı yaşayan tecrübeli teknik adam, orta saha ve sol bek mevkii için alternatif isimleri deniyor. Karaman, milli takım kampında sakatlanan Filip Novak’ın uzun sakatlığında sol bek pozisyonunda 3 oyuncuyu deniyor. En büyük favorileri Abdurrahim Dursun ve Kamil Ahmet Çörekçi olan Karaman, Gaston Campi’yi de bu bölge için deniyor. Ünal Karaman, sezon başından beri beğenilen taktiğini değiştirmemek için Filip Novak’ın yerine ilk olarak bu bölgenin oyuncusu olan Abdurrahim Dursun’u düşünüyor. 20 yaşındaki futbolcunun tecrübesizliği sebebiyle Kamil Ahmet Çörekçi’nin de bu bölgeye çekilme ihtimali var. Ancak bu durumda orta sahadaki eksikler sebebiyle Karaman bu bölgeye de yeni bir isim bulmak zorunda kalacak. Ünal Karaman’ın bir diğer alternatifi sol beke Campi’yi koymak. Kariyerinde 12 maç sol bekte görev alan 28 yaşındaki Arjantinli futbolcunun artısı tecrübesi, eksisi ise yavaş olması.

Trabzonlu çocuklar TSYD ile gülüyor

Trabzon’da kırsal kesimde yaşayan çocukların şehir merkezindeki spor tesisleri ile buluşması ve doyasıya bir gün geçirmesi hedeflenen ‘Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor’ projesinin ikincisi yapıldı. TSYD Trabzon Şubesi’nce organize edilen, İçişleri Bakanlığı’nın himayesinde hayata geçirilen projede, derslerinde başarılı ama maddi durumları iyi olmayan Şalpazarı Doğancı İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteğiyle şehir merkezine getirildi, spor salonları ve Şenol Güneş Kompleksi gezdirildi.