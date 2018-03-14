NTV Spor'da flaş ayrılık

NTV Spor Müdürü Fuat Akdağ, 2008 yılından bu yana bünyesinde bulunduğu NTV'den ayrıldı.
Mehmet Demirkol ile birlikte gündüz kuşağında Spor Servisi programını yapan Akdağ, böylelikle 10 yıllık NTV kariyerini sonlandırmış oldu.
NTV Spor'un kapanacak olması sebebiyle bazı programlar NTV'ye kaydırılmış ve Rıdvan Dilmen'in yorumculuğunu yaptığı Yüzde Yüz Futbol programının devam edeceği duyurulmuştu.
- Fuat Akdağ'ın ayrılmasının ardından Mehmet Demirkol ve Spor Servisi programının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.
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