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NTV Spor'da flaş ayrılık

Cumartesi gecesi yayın hayatına son verecek olan NTV Spor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kanalın spor müdürü Fuat Akdağ, NTV bünyesinden ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
NTV Spor Müdür Fuat Akdağ, 2008 yılından bu yana bünyesinde bulunduğu NTV'den ayrıldı.

NTV Spor Müdür Fuat Akdağ, 2008 yılından bu yana bünyesinde bulunduğu NTV'den ayrıldı.

NTV Spor Müdürü Fuat Akdağ, 2008 yılından bu yana bünyesinde bulunduğu NTV'den ayrıldı.

Mehmet Demirkol ile birlikte gündüz kuşağında Spor Servisi programını yapan Akdağ, böylelikle 10 yıllık NTV kariyerini sonlandırmış oldu.

NTV Spor'un kapanacak olması sebebiyle bazı programlar NTV'ye kaydırılmış ve Rıdvan Dilmen'in yorumculuğunu yaptığı Yüzde Yüz Futbol programının devam edeceği duyurulmuştu.

  • Fuat Akdağ'ın ayrılmasının ardından Mehmet Demirkol ve Spor Servisi programının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

NTV Spor'un satışı resmen açıklandı
NTV Spor'un satışı resmen açıklandı

Bir süredir konuşulan NTV Spor'un satışı resmen açıklandı.Konuyla ilgili açıklama yapan Discovery Networks EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Kasia Kieli, "Bugün Discovery'nin Türkiye'deki yolculuğunda önemli bir dönüm noktası. Doğuş Yayın Grubu ile genişlettiğimiz ortaklığımız ve bu satın alımla birlikte Türk seyircilerin televizyon izleme deneyimine daha fazla seçenek ve değer katarak bölgeye olan bağlılığımızı tekrar teyit etmiş olduk" dedi.Spor yayınları NTV'de devam edecek Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen de "Discovery Grubu ile yeni bir anlaşma yaparak ülkemizin televizyon izleyicisine alışılagelmişin dışında bir yayın sunulacaktır. Bu ortak çalışma sonrasında, NTV Spor'un yayın içeriği haber kanalımız olan NTV'de devam edecek, yani NTV Spor evine geri dönüyor" diye konuştu. Hürriyet'in haberine göre, satın alma ile ilgili gerekli kapanış koşulları sağlandıktan ve işlemler tamamlandıktan sonra Discovery, kanalı erkeklere yönelik yeni bir eğlence kanalına çevirecek.Dijitalleşen mobilyalar vitrine girdiTelevizyonlarhep yeni kalacakRTÜK Seda Sayan'ın programına 'dur' dedi

NTV Spor'un kapanacağı tarih açıklandı
NTV Spor'un kapanacağı tarih açıklandı

Discovery Networks tarafından yapılan açıklamada, 17 Mart Çarşamba günü 22.30’da, DMAX'ın NTV Spor'un yerini alacak. Milliyet'te yer alan habere göre Discovery'nin Türkiye pazarında TLC’den sonra şifresiz yayın yapacak ikinci kanalı olacağı duyuruldu.DMAX, erkeklere yönelik yaşam tarzı ve eğlence içerikli ücretsiz yayın yapacak.Discovery Networks Türkiye Başkanı ve Genel Müdürü Lydia Fairfax “DMAX kanalını Türkiye pazarına tanıtmaktan ve kanal portföyümüzü daha da genişletip çeşitlendirmekten ötürü oldukça heyecanlıyız. DMAX zorlu mesleklerden, spor ve arabalara ve en iyi senaryolu içerikleri izleyicilere sunarken aynı zamanda onları eğlendirecek, aydınlatacak ve onlara ilham verecek. İzleyiciler kanalı izlerken çok keyif alacak” dedi.NTV Spor'un satışı için resmen başvurdularNTV Spor'un satışı resmen açıklandıNTV Spor'un adı değişiyor

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