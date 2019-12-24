SÜPER LİG

Nzonzi için Lyon iddiası

Galatasaray’da disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi için bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Fransız basını, Lyon’un tecrübeli futbolcuyla ilgilendiğini yazdı

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Steven Nzonzi

Steven Nzonzi

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Galatasaray’da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi’ye Fransa’dan talip var. Takımdan ayrılması gündemde olan Nzonzi için Lyon devrede. Telefoot’un haberine göre, Fransa Ligue 1’de beklentilerin altında kalan ve ligin ilk yarısını 26 puanla 12. sırada tamamlayan Lyon Ocak ayında büyük çaplı bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. Ara transfer dönemi için Everton’dan Lucas Digne, Juventus’tan Adrien Rabiot ve Atletico Madrid’den Thomas Lemar’ı gündemine alan Fransız ekibinin bu oyuncuların yanı sıra Nzonzi’yi de kadrosuna katmak istiyor. Sezon başında Roma’dan satın alma opsiyonuyla birlikte 1+1 yıllığına Galatasaray’a kiralanan 31 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig’de 10, Şampiyonlar Ligi’nde 5 maçta görev yaptı. Nzonzi geçmişte Roma’nın dışında Sevilla, Stoke City, Blackburn Rovers ve Amiens formaları da giydi.

MARCAO DA SATIŞ LİSTESİNDE

Galatasaray’da Nzonzi konusunda bu gelişmeler yaşanırken, geçtiğimiz sezon iyi bir performans çizen ancak bu yıl yaptığı hatalarla saç baş yolduran Marcao da satış listesine konuldu. Sarı-kırmızılı yönetim, Marcao’nun geçen yıl yaptığı hatayla Avrupa’dan elenmesini unutmadı. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda bu oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirecek. Geçen sezon Luyindama ile savunmanın göbeğinde iyi görüntü çizen Marcao, bu sezon ise Ahmet Çalık ve Donk’la anlaşamazken, yaptığı hatalarla Muslera’ya zor anlar yaşattı.

Diagne dönüş sinyali verdi

  • Sezon başında Galatasaray’dan Belçika’nın Club Brugge takımına bırakılan ancak disiplinsiz hareketleri nedeniyle geçen ay kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, Galatasaray’a dönmenin hayalini kuruyor. Senegalli forvet, sosyal medyada sarı-kırmızılı kulübe bir mesaj daha gönderdi. 28 yaşındaki forvet oyuncusu, sosyal medya hesabından geçtiğimiz sezonki bir maçtan Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşıp, “Kral” yazdı. Diagne ayrıca mesajın yanına da bomba, şırınga, sarı kırmızı hap ve goril emojileri koydu.

Konyaspor-Trabzonspor: 0-1
Konyaspor-Trabzonspor: 0-1

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'u yıldız golcüsü Alexander Sörloth'un golüyle 1-0 mağlup etti.Karşılaşmadan dakikalar;Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maçta ilk pozisyon ev sahibinden geldi. 11. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Milosevic'in ceza sahası içinde vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 30. dakikada sol kanattan çizgiye inen Alper Uludağ'ın ortası sonrası Bajic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.GOL!37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakaeme'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında, Sörloth düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. Karşılaşmanın ikinci yarısına baskılı bir oyunla başlayan İttifak Holding Konyaspor, 70. dakikada Farouk Miya ile beraberlik golüne çok yaklaştı. Ugandalı genç yeteneğin, ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.KIRMIZI KART!İttifak Holding Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 82. dakikasında Trabzonspor, Abdulkadir Parmak ve Yusuf Sarı ikilisi ile atağa kalktı. Abdülkadir'in pasında topla buluşan Yusuf'a Ömer Ali'nin yaptığı müdahaleyi maçın hakemi Halil Umut Meler ikinci sarı karttan Ömer Ali'yi oyun dışına gönderdi. Bordo mavili takımın yıldızı Yusuf Sarı, müdahale sonra sakatlandı ve oyuna devam edemedi.Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Trabzonspor, Konya deplasmanından 3 puanla dönerek 16. haftayı galibiyetle kapattı.Bu sonuçla puanını 29'a çıkartan Trabzonspor 3. sırada yer alıyor. 15 puanda kalan İttifak Holding Konyaspor ise 15. sırada yer alıyor.Konyaspor Süper Lig&#39;de 9 maçtır kazanamıyor!❌ 0-2 Yeni Malatyaspor❌ 1-5 Fenerbahçe⭕ 1-1 Gençlerbirliği❌ 0-2 Sivasspor❌ 0-1 Beşiktaş❌ 1-3 Rizespor⭕ 0-0 Gaziantep FK⭕ 1-1 Başakşehir❌ 0-1 Trabzonspor pic.twitter.com/lyCoC0oHCC&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Aralık 2019

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