Nzonzi için Lyon iddiası

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Galatasaray’da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi’ye Fransa’dan talip var. Takımdan ayrılması gündemde olan Nzonzi için Lyon devrede. Telefoot’un haberine göre, Fransa Ligue 1’de beklentilerin altında kalan ve ligin ilk yarısını 26 puanla 12. sırada tamamlayan Lyon Ocak ayında büyük çaplı bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. Ara transfer dönemi için Everton’dan Lucas Digne, Juventus’tan Adrien Rabiot ve Atletico Madrid’den Thomas Lemar’ı gündemine alan Fransız ekibinin bu oyuncuların yanı sıra Nzonzi’yi de kadrosuna katmak istiyor. Sezon başında Roma’dan satın alma opsiyonuyla birlikte 1+1 yıllığına Galatasaray’a kiralanan 31 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig’de 10, Şampiyonlar Ligi’nde 5 maçta görev yaptı. Nzonzi geçmişte Roma’nın dışında Sevilla, Stoke City, Blackburn Rovers ve Amiens formaları da giydi.

MARCAO DA SATIŞ LİSTESİNDE

Galatasaray’da Nzonzi konusunda bu gelişmeler yaşanırken, geçtiğimiz sezon iyi bir performans çizen ancak bu yıl yaptığı hatalarla saç baş yolduran Marcao da satış listesine konuldu. Sarı-kırmızılı yönetim, Marcao’nun geçen yıl yaptığı hatayla Avrupa’dan elenmesini unutmadı. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda bu oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirecek. Geçen sezon Luyindama ile savunmanın göbeğinde iyi görüntü çizen Marcao, bu sezon ise Ahmet Çalık ve Donk’la anlaşamazken, yaptığı hatalarla Muslera’ya zor anlar yaşattı.

Diagne dönüş sinyali verdi

Sezon başında Galatasaray’dan Belçika’nın Club Brugge takımına bırakılan ancak disiplinsiz hareketleri nedeniyle geçen ay kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, Galatasaray’a dönmenin hayalini kuruyor. Senegalli forvet, sosyal medyada sarı-kırmızılı kulübe bir mesaj daha gönderdi. 28 yaşındaki forvet oyuncusu, sosyal medya hesabından geçtiğimiz sezonki bir maçtan Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşıp, “Kral” yazdı. Diagne ayrıca mesajın yanına da bomba, şırınga, sarı kırmızı hap ve goril emojileri koydu.