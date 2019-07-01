SÜPER LİG

Obi Mikel Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) orta saha oyuncusu John Mikel Obi’nin transferi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Haber Merkezi IHA
Obi Mikel, kariyerinde 89 kez Nijerya Milli Takımı'nın formasını giydi ve 6 gol attı.

Obi Mikel, kariyerinde 89 kez Nijerya Milli Takımı'nın formasını giydi ve 6 gol attı.

Fotoğraf: Henry Romero / Reuters

Trabzonspor, serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımı'nın 32 yaşındaki kaptanı, John Mikel Obi ile anlaştı. Son olarak Middlesbrough'da oynayan tecrübeli futbolcu kariyerinde; Plateau United, Lyn, Chelsea, TJ Teda formalarını giymişti.


Bordo-mavili kulüpten oyuncunun transferine ilişkin KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildiAnlaşmaya göre Trabzonspor oyuncuya , "2019-20 sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro, garanti ücret, 2020-21 sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro garanti ücret ödeyecek. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının yüzde 70’inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacak"

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.