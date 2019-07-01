Obi Mikel Trabzonspor'da

Trabzonspor, serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımı'nın 32 yaşındaki kaptanı, John Mikel Obi ile anlaştı. Son olarak Middlesbrough'da oynayan tecrübeli futbolcu kariyerinde; Plateau United, Lyn, Chelsea, TJ Teda formalarını giymişti.
Bordo-mavili kulüpten oyuncunun transferine ilişkin KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildiAnlaşmaya göre Trabzonspor oyuncuya , "2019-20 sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro, garanti ücret, 2020-21 sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro garanti ücret ödeyecek. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının yüzde 70’inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacak"
Nijerya Milli Takımı’nın kaptanlığını yapan John Obi Mikel bedelsiz olarak Trabzonspor’a transfer oldu. pic.twitter.com/NpqJxgJdAH
Nijerya Milli Takımı’nın kaptanlığını yapan John Obi Mikel bedelsiz olarak Trabzonspor’a transfer oldu. pic.twitter.com/NpqJxgJdAH— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 30 Haziran 2019
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