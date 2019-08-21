Oğuzhan Akgün İstanbulspor'da

Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ün İstanbulspor'a kiralandığını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2019/2020 sezon sonuna kadar İstanbulspor A.Ş.'ye kiralanmıştır."
- Beşiktaş'ın İstanbulspor'a kiraladığı 18 yaşındaki oyuncu, altyapı liglerinde ortaya koyduğu performansla dikkati çekmişti.
İstanbulspor’a hoş geldin! Welcome to İstanbulspor!#OğuzhanAkgün pic.twitter.com/1LHBFcUhC3
İstanbulspor’a hoş geldin! Welcome to İstanbulspor!#OğuzhanAkgün pic.twitter.com/1LHBFcUhC3— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) August 21, 2019
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