Oğuzhan Akgün İstanbulspor'da
SÜPER LİG

Oğuzhan Akgün İstanbulspor'da

Nicolas Isimat Mirin'i 1 yıllığına Toulouse'a kiralayan Beşiktaş, 18 yaşındaki oyuncusu Oğuzhan Akgün'ünde İstanbulspor'a kiralandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
18 yaşındaki Oğuzhan Akgün, sol açık ve aynı zamanda santrafor olarak da görev alıyor.

18 yaşındaki Oğuzhan Akgün, sol açık ve aynı zamanda santrafor olarak da görev alıyor.

Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ün İstanbulspor'a kiralandığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2019/2020 sezon sonuna kadar İstanbulspor A.Ş.'ye kiralanmıştır."

  • Beşiktaş'ın İstanbulspor'a kiraladığı 18 yaşındaki oyuncu, altyapı liglerinde ortaya koyduğu performansla dikkati çekmişti.

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