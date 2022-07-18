Spor Okay Yokuşlu yeniden West Bromwich Albionda
TRANSFER

Okay Yokuşlu yeniden West Bromwich Albion'da

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, daha önce 2020-21 sezonunda kiralık olarak forma giydiği İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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Haber Merkezi DHA
Okay Yokuşlu yeniden West Bromwich Albionda
Okay Yokuşlu, La Liga'da 87 maça çıkmıştı.

La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sona erdiren Okay Yokuşlu'nun yeni adresi İngiltere oldu.

Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, tecrübeli orta saha oyuncusunu 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Okay Yokuşlu'nun transferi ile birlikte İngiltere Championship'te ülkemizi temsil edecek futbolcu sayısı 3'e yükseldi.

  • Daha önce 2020-21 sezonunda kiralık olarak WBA forması giyen Okay, 16 maçta görev almış ve takımına 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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