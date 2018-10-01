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Olcay özür diler olay kapanır

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Kasımpaşa maçından önceki idmanda teknik direktör Ünal Karaman tarafından sahadan gönderilen ve karşılaşmanın kadrosuna da alınmayan Olcay Şahan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mustafa Fidan Yeni Şafak
Olcay Şahan

Olcay Şahan

Böyle bir olayın, Türkiye’de ilk kez yaşanmadığını vurgulayan Sağıroğlu, “Takımımızda üst düzey oyuncularımız var. Birisi kadroya girmeyince ister istemez sitem ediyor. Oynamak istiyor. Hırslılar... İlk 11’de oynamayınca ister istemez bir tepki veriyorlar. Tabii profesyonel hayatta böyle bir tepkiye yer olmadığını herkes bilir.

Bu tepki tamamen Olcay’ın hırsından kaynaklanıyor. Tabii sahada bu işlerin yöneticisi olan teknik direktörümüz Ünal Karaman var. Onun vereceği karara yönetim olarak da bizlerin destek vermesi gerekir. Olcay’ın yaptığı da çok büyütülecek bir olay değil. Sadece oynama isteğinden olan bir tepki. Sadece özür dilemesiyle bu olay kapanır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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