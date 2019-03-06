SÜPER LİG

Olcay Şahan affedildi

Trabzonspor yönetimi, devre arasında kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Olcay Şahan’ı affetti.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Olcay Şahan ve Abdülkadir Ömür. (Yaz kampından bir kare)

Olcay Şahan ve Abdülkadir Ömür. (Yaz kampından bir kare)

Trabzonspor’da Onur Recep Kıvrak ile birlikte kadro dışı bırakılan ve ligin ikinci yarısında takımdan ayrı olarak çalışmalarını alt yapı tesislerinde sürdüren Olcay Şahan affedildi.

ESKİ TAKIMINA HOCA OLARAK DÖNECEK

  • Trabzonspor’da yeniden oynamak istediğini yakın çevresine söyleyen Olcay Şahan’ın, Türkiye kariyerini Trabzonspor’da tamamlamak ve 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesinin bitmesiyle Almanya’ya dönmeyi planladığı öğrenildi.
  • Almanya’da daha önce forma giydiği 3. Lig ekiplerinden Oberliga Nordrhein kulübünde hem futbolculuk hem de teknik adamlıkla futbol yaşantısına devam etmeyi planladığı öğrenilen Olcay Şahan, ücretinde 500 bin Euro indirime gitmesi halinde Trabzonspor’la yeniden çalışmalara başlayacak.



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