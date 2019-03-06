Trabzonspor’da Onur Recep Kıvrak ile birlikte kadro dışı bırakılan ve ligin ikinci yarısında takımdan ayrı olarak çalışmalarını alt yapı tesislerinde sürdüren Olcay Şahan affedildi.

ESKİ TAKIMINA HOCA OLARAK DÖNECEK

Trabzonspor’da yeniden oynamak istediğini yakın çevresine söyleyen Olcay Şahan’ın, Türkiye kariyerini Trabzonspor’da tamamlamak ve 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesinin bitmesiyle Almanya’ya dönmeyi planladığı öğrenildi.

Almanya’da daha önce forma giydiği 3. Lig ekiplerinden Oberliga Nordrhein kulübünde hem futbolculuk hem de teknik adamlıkla futbol yaşantısına devam etmeyi planladığı öğrenilen Olcay Şahan, ücretinde 500 bin Euro indirime gitmesi halinde Trabzonspor’la yeniden çalışmalara başlayacak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kamuoyuna Duyuru Performans düşüklüğü sebebiyle kulübümün hazırladığı özel antrenman programına tüm inancım ve gücüm ile başladım. Bu özel antrenman programı ile performansımı en üst seviyeye çekip tekrardan takımıma layık olmak istiyorum. Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum. Trabzonspor’da hedeflerim büyük, kulübümün zarar görmemesi için hiç bir hamle yapmayacağımı bildirmek isterim. Olcay Sahan (@olcay.sahan10)'in paylaştığı bir gönderi ( 3 Oca, 2019, 5:55öö PST )







