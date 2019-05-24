Olcay Şahan Trabzonspor'dan ayrıldı

Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, Rizespor maçı öncesinde sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla kulübe veda etti.
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Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, bordo mavili takımdan ayrıldığını açıkladı. Yayınladığı sosyal medya mesajıyla bordo mavili kulübe veda eden tecrübeli futbolcunun yeni takımı merak konusu.
Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, Rizespor maçı öncesinde sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla kulübe veda etti.
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