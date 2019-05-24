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Olcay Şahan Trabzonspor'dan ayrıldı

Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, bordo mavili takımdan ayrıldığını açıkladı. Yayınladığı sosyal medya mesajıyla bordo mavili kulübe veda eden tecrübeli futbolcunun yeni takımı merak konusu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olcay Şahan

Olcay Şahan

Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, Rizespor maçı öncesinde sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla kulübe veda etti.

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