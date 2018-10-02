Olcay Şahan'dan dikkat çeken paylaşım

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman tarafından antrenmanda isteksiz davranması nedeniyle Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarılan Olcay Şahan dün yapılan çalışmalarda yer aldı.

İdmanda Onur Kıvrak'la görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlayan Olcay'ın paylaşımına "Gurur lan" diye yazması ise dikkat çekti.

Olcay'ın Beşiktaş sloganı "Guru lan"ı kullanması Trabzonspor ile siyah-beyazlı taraftarları sosyal medyada karşı karşıya getirdi.

Hatırlanacağı üzere Olcay Şahan'ın eski takımı Beşiktaş'a olan sempatisi zaman zaman Trabzonsporlu taraftarlar tarafından eleştirilmişti.

Gurur lan🔴🔵 pic.twitter.com/yQ7f2Uw4Cr — Olcay.sahan10 (@olcay_sahan10) 1 Ekim 2018