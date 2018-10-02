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Olcay Şahan'dan dikkat çeken paylaşım

Kasımpaşa maçında kadro dışı kalan Olcay Şahan özür dileyerek takımla çalışmalara başladı. Başarılı futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise Trabzonspor ile Beşiktaş taraftarları arasında ilginç diyalogların yaşanmasına neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olcay Şahan geçen sezon Beşiktaş'a attığı golün ardından sevinç yaşamamıştı.

Olcay Şahan geçen sezon Beşiktaş'a attığı golün ardından sevinç yaşamamıştı.

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman tarafından antrenmanda isteksiz davranması nedeniyle Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarılan Olcay Şahan dün yapılan çalışmalarda yer aldı.

İdmanda Onur Kıvrak'la görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlayan Olcay'ın paylaşımına "Gurur lan" diye yazması ise dikkat çekti.

Olcay'ın Beşiktaş sloganı "Guru lan"ı kullanması Trabzonspor ile siyah-beyazlı taraftarları sosyal medyada karşı karşıya getirdi.

Hatırlanacağı üzere Olcay Şahan'ın eski takımı Beşiktaş'a olan sempatisi zaman zaman Trabzonsporlu taraftarlar tarafından eleştirilmişti.

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