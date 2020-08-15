Omar Elabdellaoui Galatasaray'da: KAP'A bildirildi

Galatasaray, Omar Elabdellaoui transferi konusunda oyuncuyla resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Reddedemeyeceğim bir teklifti"

Yunan basınına konuşan 28 yaşındaki oyuncu Olimpiakos'tan ayrılma nedeni olarak şu cümleleri kullanmıştı:

"Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı, çok konuştuk ama reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim. Umarım önümüzdeki yıllarda takım iyi gider ve şampiyonluğu kazanırız"

Omar Elabdellaoui'nin attığı şık goller

Omar Elabdellaoui'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu Geçtiğimiz günlerde Olimpiakos'a veda eden Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olacağını açıklamıştı. Elabdellaoui yaptığı açıklamada, "Altı harika yıl geçirdim, herkese teşekkür ederim. Olimpiakos hayatımın bir parçası. Burası benim ailem. Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı, çok konuştuk ama reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim. Umarım önümüzdeki yıllarda takım iyi gider ve şampiyonluğu kazanırız" ifadelerini kullanmıştı.Galatasaray'a katılacağı tarih belli olduGalatasaray ile anlaşma sağlayan ve eski takımı Olimpiakos’a veda eden Omar Elabdellaoui’nin sarı-kırmızılı takıma katılacağı tarih belli oldu. Norveçli futbolcu, 15 Ağustos tarihinde İstanbul’a gelecek.Avrupa Ligi’nde Olimpiakos ile 6 Ağustos tarihinde maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu kısa bir izin yaptıktan sonra sağlık kontrollerinden geçip kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan imzayı atacak. Hemen ardından ise Galatasaray kampına katılacak.Omar Elabdellaoui'nin attığı şık gollerOmar Elabdellaoui Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladıMert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme