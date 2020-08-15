Omar Elabdellaoui Galatasaray'da: KAP'A bildirildi

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Olimpiakos'a veda eden Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılılar Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray, Omar Elabdellaoui transferi konusunda oyuncuyla resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
"Reddedemeyeceğim bir teklifti"
Yunan basınına konuşan 28 yaşındaki oyuncu Olimpiakos'tan ayrılma nedeni olarak şu cümleleri kullanmıştı:
"Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı, çok konuştuk ama reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim. Umarım önümüzdeki yıllarda takım iyi gider ve şampiyonluğu kazanırız"
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