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Ömer Bayram'ın acı günü

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ömer Bayram, dedesi Ömer Sarı'yı son yolculuğuna uğurladı.

Haber Merkezi İHA
Ömer Bayram dedesinin tabutunun başında taziyeleri kabul etti.

Ömer Bayram dedesinin tabutunun başında taziyeleri kabul etti.

Fotoğraf: IHA

Kayserili olan Ömer Bayram, hafta sonu oynadıkları Kayserispor maçı sonrasında Kayseri'ye geldi. Alzheimer hastası olan dedesi Ömer Sarı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ömer Bayram, bugün de dedesine karşı son görevini yerine getirdi.

1938 doğumlu olan Ömer Bayram'ın dedesi Ömer Sarı, Kayseri'nin Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Gesi İldem mezarlığında toprağa verildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Kayserispor Kulübü, cenazeye çelenk gönderirken Galatasaray ve Kayserispor'un eski futbolcusu Umut Bulut, cami avlusunda Ömer Bayram'a başsağlığı diledi.

Cenazeye Ömer Bayram, ailesi ve yakınları katıldı.
Cenazeye Ömer Bayram, ailesi ve yakınları katıldı.
İHA

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