Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'de ikinci Merih Demiral olabilir

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, dünyanın en yetenekli genç futbolcuları arasında gösteriliyor. 17 yaşındaki 10 numara ile ilgili kulislerde önemli bir iddia var. Fenerbahçe'nin geleceği olarak görülen oyuncunun menajeri sarı lacivertlilerle sözleşme imzalamaya yanaşmıyor. Bunun sebebi oyuncunun Fenerbahçe'de süre alamıyor olması ve gelen transfer teklifleri.

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde hedefsiz kalınmasına rağmen az şans verilen bu sezon da kurulan alternatifli kadroda forma giyme şansı oldukça azalan genç oyuncu, oynayabileceği ve gelişimine devam edebileceği bir takıma gitmek istiyor.

Kulislerde 17 yaşındaki oyuncunun Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04 ile anlaştığı konuşuluyor. Hatta Schalke Sportif Direktörü Peter Knabel'in oyuncuyla kariyeri hakkında konuştuğu da belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "1-2 yıl daha sarı lacivertlilerde kalmalı" dediği yetenekli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşme imzalayıp imzalamayacağı konusu kamuoyunda büyük merak konusu.

Merih Demiral Portekiz'e gitmişiti

Şu anda Juventus'ta forma giyen Merih Demiral da Fenerbahçe altyapısında yetişmiş ancak sonrasında sarı lacivertlilerden ayrılarak Portekiz'e gitmişti. Milli futbolcunun piyasa değeri şu anda 27 milyon Euro.

Ömer Faruk Beyaz, önceki günlerde İngiltere ile oynanacak Ümit Milli maçında forma giymiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.